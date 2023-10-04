افتتاح سلسلة مطاعم وفنادق يملكها في مصر.. دي نيرو: "أتطلع لرؤيتكم هناك"

سلط النجم العالمي روبرت دي نيرو الضوء على إعلان افتتاح سلسلة مطاعم وفنادق يملكها في مصر، قائلًا في مقطع فيديو ترويجي عبر منصة إنستجرام: “اليوم يسعدني أن أعلن عن تواجد (نوبو) في مصر، هذا البلد الساحر والمبهر أتطلع لرؤيتكم هناك".

و(نوبو) هي العلامة التجارية الفندقية العالمية التي تتخذ من فلوريدا مقرًا لها ويرأسها الممثل روبرت دي نيرو والمنتج السينمائي مئير تيبر والطاهي نوبو ماتسوهيسا.

توسع جديد في مصر

وبحسب الموقع الرسمي لشركة "نوبو" المالكة لسلسلة المطاعم والفنادق والذي يُعد روبرت دي نيرو أبرز الشركاء فيها، فإنه سيتم افتتاح سلسلة مطاعم وفنادق في مصر، وتحديدًا في منطقة زايد الجديدة غربي القاهرة والساحل الشمالي، ومن المتوقع أن يكون الافتتاح خلال عام 2026.

وتابع الموقع، أن سلسلة المطاعم والفنادق تقع في زايد الجديدة، وهو الحي الصاعد في غرب القاهرة، ويقع ضمن مساحة مخططة بدقة من المساكن العائلية والشقق الحصرية، وسيشكل جزءًا لا يتجزأ من مساكن العقارات، سيستمتع الضيوف والمقيمون بقرب المعالم السياحية الشهيرة بما في ذلك الأهرامات، وتمثال أبو الهول، والمتحف المصري الكبير المرتقب والمقرر افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستوفر سلسلة المطاعم والفنادق أيضًا إمكانية الوصول المباشر إلى الساحل الشمالي الشهير، ما يوفر للمقيمين بوابة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع والعطلات المريحة.

وأضاف الموقع، أن سلسلة المطاعم والفنادق التي تقع في الساحل الشمالي تمتد لمساحة 440 فدانًا من التضاريس الرائعة على شاطئ البحر، وستوفر إطلالات خلابة على البحر الأبيض المتوسط، ويقع المشروع في منطقة رأس الحكمة، المشهورة بمياهها البلورية وشواطئها الرملية النقية، ويقع في قلب واحدة من أسرع الوجهات الفاخرة نموًا في المنطقة، تكرارًا للأجواء الغامرة لمشاريع منتجعات العلامة التجارية الأنيقة نوبو، ستعمل وجهة الساحل الشمالي الفاخرة بشكل موسمي من مايو حتى أكتوبر.

وقالت الشركة العالمية في بيان لها: "تمتلك مصر تاريخًا غنيًا وثقافة نابضة بالحياة، ما يجعلها لوحة مثالية لنا لإنشاء مساحات رائعة تجسد جوهر الفخامة والابتكار في نوبو، لن تعيد هذه التطويرات تعريف المعيشة الفاخرة فحسب، بل ستوفر أيضًا مزيجًا متميزًا من تجارب الضيافة وأسلوب الحياة لضيوفنا والمقيمين".

بينما أكدت مجلة "ذا ناشونال" الإماراتية في نسختها الإنجليزية، أن مصر تواصل الاستفادة من صناعتي السياحة والضيافة لتعزيز الاقتصاد القومي، مستفيدة بأكثر من 2000 موقع أثري وستة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي تشمل أهرامات الجيزة ووادي الملوك بالأقصر ومعابد أسوان، كما أنها تتميز بوجهات ساحلية على كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

وأظهرت بيانات حكومية الشهر الماضي، أن معدل إشغال الفنادق في مصر ارتفع إلى نحو 80 بالمئة في النصف الأول من 2023، ارتفاعا من 65 بالمئة في نفس الفترة من 2022.

الفيديو الترويجي لفنادق روبرت دي نيرو في مصر من هنا