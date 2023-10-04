"قضايا الدولة" تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر

هنأ المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة، في تهنئته: "إن حرب أكتوبر المجيدة أعادت لمصر وللأمة العربية عزتها وكرامتها بين الأمم، وضحى فيها شهداؤنا الأبرار بأرواحهم؛ من أجل رفعة الوطن، ورووا بدمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة؛ لتحريرها من المغتصب، رحمهم الله رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناته".

وأضاف: "سائلين المولى- عز وجل- أن يديم على مصرنا الحبيبة، الانتصارات والاستقرار والأمن والسلام والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.. وكل عام وأنتم بخير".