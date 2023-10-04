الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 مواطنين بانقلاب سيارة على طريق طنطا- كفر الشيخ الدولى

حادث مرورى
حادث مرورى

وقع حادث انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، أسفر عن اصابة 6 مواطنين بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مرورى على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت سيارتا إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة أجرة يستقلها 6 أشخاص، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

تم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حادث انقلاب سيارة طريق طنطا كفر الشيخ الدولي 6 مواطنين الإجراءات القانونية مديرية أمن الغربية

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