الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بث مباشر.. البابا فرنسيس يترأس قداس افتتاح الجمعية العامة العادية لسينودس الأساقفة

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

ترأس  البابا فرنسيس،  بابا الفاتيكان، صلاة قداس افتتاح الجمعية العامة العادية لسينودس الأساقفة، وذلك بساحة القديس بطرس، بالفاتيكان.

مشاركة الكرادلة الجدد

شارك البابا في صلاة القداس الإفتتاحي الكرادلة الجدد ومجمع الكرادلة، جاء ذلك بمناسبة افتتاح الجمعية العامة العادية لسينودس الأساقفة 2023.

 

 

وكان قد صدرت رسالة الفيديو للبابا فرنسيس لنيته للصلاة لشهر أكتوبر ٢٠٢٣ التي يتم بثها شهريًا من خلال شبكة الصلاة العالمية للبابا والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة من أجل السينودس.

وقال البابا فرنسيس، إن الرسالة هي في قلب الكنيسة. لا بل عندما تكون الكنيسة في سينودس، فإن هذه الديناميكية السينودسية تغذيها فقط الدعوة الإرسالية. أي الاجابة على وصيّة يسوع بإعلان الإنجيل. أود أن أذكركم أن لا شيء ينتهي هنا، ولكن هنا تستمر مسيرة كنسية. إنها مسيرة نسيرها، مثل تلميذي عماوس، نصغي فيها إلى الرب الذي يأتي دائمًا بيننا، إنه رب المفاجآت.

تابع الأب الأقدس من خلال الصلاة والتمييز، يساعدنا الروح القدس لكي نقوم بـ "عمل الإصغاء الرسولي"، أي الإصغاء بأذني الله لكي نتمكّن من أن نتكلم بكلمة الله. وهكذا نقترب من قلب المسيح الذي منه تولد رسالتنا، والصوت الذي يجذبنا إليه. صوت يكشف لنا جوهر الرسالة، الذي هو بلوغ الجميع، والبحث عن الجميع، واستقبال الجميع، وإشراك الجميع، بدون إقصاء أحد.

سينودس الأساقفة الكاثوليك

إنّ سينودس الأساقفة هو مؤسّسة دائمة أنشأها البابا بولس السادس في 15 سبتمبر 1965 استجابة لرغبة آباء المجمع الفاتيكانيّ الثاني في إحياء الروح الإيجابي المتولّد من الخبرة المجمعيّة.

إنّ المعنى الحرفي لكلمة "سينودس" المشتقّة من كلمتين يونانيّتين، هما "سين syn-" أي "معًا"، و"هودس hodos-" أي "طريق"، هو "السير سويّة".. فالسينودس هو لقاء أو اجتماع دينيّ بين الأساقفة الملتفّين حول قداسة البابا، وفيه يتفاعلون مع بعضهم البعض، ويتقاسمون المعلومات والخبرات في سعيٍ حثيث للوصول إلى الحلول الرعويّة المشتركة والمناسبة ذات الصلاحيّة والتطبيق العالميَّين. بشكل عامّ، يمكن تعريف السينودس بأنّه اجتماع الأساقفة الممثّلين للأسقفيّة الكاثوليكيّة، والمُلقاة على عاتقهم مساعدة البابا في حكم الكنيسة كلّها بتقديم مشورتهم ونصائحهم.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان القداس افتتاح الجمعية العامة العادية لسينودس الأساقفة بساحة القديس بطرس بالفاتيكان فتتاح الجمعية العامة العادية لسينودس الأساقفة2023

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