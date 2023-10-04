ضبط 1161 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال شهر سبتمبر الماضي.

1161 محضرًا

تلقت المحافظ تقريرًا بإجمالي عدد المحاضر التي سجلتها المديرية، وهما 1161 محضرًا، بعد رصد مخالفات متعددة جاء منها تصرف بمقدار 239 شكارة دقيق، واستيلاء على مال عام، تجميع بدال تمويني، وغش تجاري، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

وفي السياق ذاته، تم ضبط 50 كرتونة زبيب مصري مجهولة المصدر، وتم تحرير 5 محاضر بيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر، و3 محاضر لنقص وزن اسطوانات الغاز بالمستودعات وتحرير محضر امتناع عن بيع السكر وحجبه عن الأسواق.