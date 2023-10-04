لماذا سوف تستعين بريطانيا بالطاقة الشمسية من مصر؟.. باحث يُجيب

علق أحمد عادل، المدير التنفيذي لشركة صولا بوليك للطاقة الشمسية في النمسا ومحاضر بالمعهد العالي الفيدرالي للتعليم والأبحاث بالنمسا، على إعلان بريطانيا الاستعانة بالطاقة الشمسية من مصر، في ظل المعاناة الحالية من نقص الطاقة، قائلًا: "إن هناك مشكلة في الطاقة الأوروبية، نتيجة اعتمادها لوقت قريب على الغاز الروسي، وأوروبا تحاول التخلص من ورقة الضغط بتعدد من مصادر الطاقة، وهذا ما دفعها للاتجاه نحو مصر".

مصر الدولة الوحيدة القادرة على توفير الطاقة المتجددة لأوروبا

وأضاف أحمد عادل، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة cbc، أن مصر تتمع بالاستقرار السياسي وهي الدولة الوحيدة في المنطقة القادرة على توفير الطاقة المتجددة لأوروبا، لافتًا إلى أن هناك أهمية يحظى بها موقع مصر الاستراتيجي الرابط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وأوضح أن الصحراء المصرية واحدة من أهم وسائل الطاقة المتجددة في العالم، لافتًا إلى أن مصر تقع على الحزام الشمسي، وتتميز بوفرة الموارد الشمسية، وهي اللاعب الأساسي في شمال إفريقيا في الطاقة المتجددة.

كما أكد أن تقوية الشبكات الكهربائية في مصر له دور أساسي في النهوض بالطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الطاقة المتجددة أهم مجال اقتصادي بالعالم، معقبًا: "بدون محطة بنبان ومحطات أخرى، ومشاريع تقوية الشبكة المصرية لما كان من الممكن أن يفكر أحد في مصر".

وأشار إلى أنه تابع بقوة مؤتمر “حكاية وطن”، حيث كشف الكثير، وشاهد جهود مصر في تقوية شبكات الكهرباء التوليد، معربًا عن سعادته الشديدة بكل العروض المقدمة بالمؤتمر، معقبًا: "كان لي الشرف والعمل بالطاقة المتجددة في مصر، وثمار المجهود العظيم الذي شاهدته في السنوات الماضية ومصر تجني ثمار الاستثمار في هذا الملف".