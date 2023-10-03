الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء نصر سالم: القوات المسلحة تُفرج عن وثائق جديدة عن حرب أكتوبر قريبًا

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن القوات المسلحة لم تقصر في دورها العسكري، مؤكدًا أنها ليس المطلوب منها أن تقوم هي بعمل الدراما.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن حروب الجيلين الرابع والخامس تعتمد على الإعلام وفقدنا الآلية التي تحرك الإعلام بغياب وزير الإعلام، مؤكدًا أننا كانت لدينا قنوات وشغل عندما كان لدينا وزير للإعلام.

المعلومات عن حرب أكتوبر متاحة عند القوات المسلحة بقدر ما يسمح لها القانون

وتابع، أن القوات المسلحة قدمت ما عليها وأكثر والمعلومات عن حرب أكتوبر متاحة فيها بقدر ما يسمح لها القانون، مؤكدًا أنه حاليًا توجد لجنة لدراسة الوثائق الحقيقية لـحرب أكتوبر وسيسمح بنشر بعض الأشياء منها قريبًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل بدأت تتجاوز وتنشر أشياء وتقول إنها هي التي انتصرت في حرب أكتوبر.

وأكد أن حرب 1967 تدرس بالعالم على أنها ليست هزيمة، لأن الهزيمة تكون هزيمة شعب والشعب المصري لم يُهزم. 

صر سالم القوات المسلحة وثائق الحقيقية حرب اكتوبر حرب 1967

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