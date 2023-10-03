الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. علي الحجار يحيي احتفالية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر على مسرح السامر

أوبريت جيش الشمس
أوبريت "جيش الشمس"

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء غد الأربعاء، احتفالية فنية كبرى، بعنوان "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور"، ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

“جيش الشمس”.. أوبريت يؤكد على الوحدة الوطنية

يحيي الحفل الفنان الكبير علي الحجار، الذي يقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه، ويبدأ الحفل التي يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بتقديم أوبريت غنائي استعراضي بعنوان "جيش الشمس" من إخراج الفنان هشام عطوة، وتأتي فكرته تأكيدا على مفهوم الوحدة الوطنية، وسرد قصص أبطال حرب أكتوبر المجيدة من مختلف أقاليم مصر.

ويصاحب الأوبريت تقديم مجموعة التابلوهات لعدد من فرق الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة وهي الشرقية، الإسماعيلية، سوهاج، أسوان وبمشاركة فرقة مصطفى حجاج الاستعراضية. إلى جانب الاستعانة بمجموعة من المواد الفيلمية والصوتية التي تستعرض ذكريات يوم النصر المحفورة في أذهان الشعب المصري.

نبذة عن أوبريت"جيش الشمس"

أوبريت "جيش الشمس" كلمات وألحان محمد مصطفى، ديكور محمد هاشم، ملابس وأزياء سماح نبيل، إضاءة عز حلمي، مادة فيلمية ومونتاچ إياد أبو عميرة، مخرج منفذ أحمد أبو عميرة.

وتقدم هيئة قصور الثقافة برنامجا حافلا في الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر بالقاهرة والمحافظات، تشهدها مواقعها المنتشرة، يتضمن عددا كبيرا من الفعاليات والعروض الفنية والمعارض والمحاضرات والندوات والأنشطة الثقافية التي تتناول سيرة النصر العظيم وبطولاته وأبطاله بالإضافة إلى الورش واللقاءات المقامة في مختلف المحافظات لتكريم الشهداء وأسرهم.

على جانب آخر، ينظم المجلس الأعلى للثقافة فعاليات ثقافية على امتداد شهر أكتوبر احتفالًا بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتتضمن الفعاليات سلسلة من الندوات الثقافية، بالإضافة إلى سلسلة محاضرات أونلاين، كما يصدر المجلس عددًا من الإصدارات بهذه المناسبة، بالإضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس حول هذا الموضوع.

وتقام الغاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء تستهلها ندوة "أكتوبر من الألف إلى الياء"، غدً الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في تمام السادسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة.

مسرح السامر بالعجوزة مصر 5000 سنة حضارة 50 سنة عبور اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر الفنان الكبير علي الحجار د نيفين الكيلاني وزير الثقافة

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