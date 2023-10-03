الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سرقة بالإكراه.. المشدد 10 سنوات لـ4 بلطجية بسوهاج

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهمهم بـ سرقة مواطن داخل منزله بالإكراه في مركز المنشأة.

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إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية بالشروق إلى محكمة الجنح

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتلقى مركز المنشأة بسوهاج بلاغا من أحد المواطنين أتهم فيه 4 أشخاص بسرقة منقولات منزله بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري.

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المشدد 6 سنوات لمتهمين بالشروع فى سرقة سيدة بمدينة نصر

عقب التأكد من صحة البلاغ، تم إصدار إذن من النيابة وخرجت مأمورية مكبرة نجحت في القبض على المتهمين، واقتيادهم على الفور إلى مركز شرطة المنشأة.

وبمواجهة المتهمين أمام رئيس مباحث المنشأة اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

مواطن داخل منزله بالإكراه مركز المنشأ المستشار حمدى عبد العزيز السلاح الناري النيابة العامة

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