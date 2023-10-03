الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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سياسي

أحمد محسن: إعلان الرئيس السيسى ترشحه لفترة جديدة أسعد ملايين المصريين

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أعرب النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، عن ترحيبه التام بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ترشحه لفترة رئاسية جديدة، قائلًا: إنه أسعد ملايين المصريين، وإشارة قوية لاستمرار الإنجازات في كافة المجالات والقطاعات وفي مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

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انطلاق لمرحلة جديدة

وأعرب محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن إعلان الرئيس السيسي عن ترشحه لفترة رئاسية جديدة، فيه أمان للوطن وانطلاق لمرحلة جديدة من الإنجازات والجهود الضخمة للتنمية الشاملة في كافة القطاعات، قائلًا: إن تحرير عشرات الآلاف من التوكيلات لتأييد ترشيح الرئيس منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاق الدستوري، رسالة واضحة بأنه الأجدر لتولي المهمة. واستمرار قيادة الوطن.

 

رسالة طمأنة 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ترشح الرئيس يعد رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، لافتًا إلى أن السيسي زعيم قوي وصاحب رؤية شاملة لنهضة البلاد.

واختتم النائب أحمد محسن، بتجديد التأييد للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إيمانًا بالنجاحات التي حققتها مصر، وضرورة استكمالها لصالح الوطن والمواطنين. مناشدًا جميع المصريين النزول بكثافة والمشاركة بإيجابية واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبو إليه من تقدم ونهضة واستقرار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" تلبية لنداء الشعب المصرى.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حديثه للمصريين، قائلًا: "أقول لكم لقد حققنا معًا نحن المصريين ملحمة تاريخية، حين تجاوزنا اليأس والإحباط واسترددنا مصرنا العزيزة من جماعة الظلام والغدر، ثم تجاوزنا التحدى، لكى نعيد بناء دولتنا العظيمة، مضيفًا: كانت إرادة المصريين وما زالت المحرك الرئيسى والباعث الأساسى لاستكمال الحلم فى بناء دولتنا العصرية الحديثة التى تليق بما قدمه شعب مصر من تضحيات".

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