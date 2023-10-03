كيران تريبيير: مواجهة كيليان مبابي؟ جاهز للتحدي أمام أفضل لاعب في العالم

تحدث كيران تريبيير قائد فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن المباراة التي تنتظر الفريق أمام باريس سان جيرمان بقيادة لاعبه كيليان مبابي، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نيوكاسل نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، غدًا الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال تريبيير في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"مواجهة كيليان مبابي؟ أنا جاهز للتحدي".

وأضاف:"سيكون الأمر صعبًا ولكن لا ينبغي لنا أن نفكر فقط في كيليان مبابي، باريس سان جيرمان لديه فريق جيد جدًا ويتمتع بجودة كبيرة. سوف نفعل أفضل ما لدينا".

وزاد:"لقد لعبت ضده (مبابي) عندما لعب مباراته الأولى مع موناكو، ضد توتنهام، إنه لاعب رائع. إنه بلا شك أحد أفضل اللاعبين في العالم، وعلينا الاستعداد دائمًا لهذا النوع من المباريات".

وزاد:"ليس هناك شك في أنه لمدة 3 أو 4 سنوات كان أحد أفضل اللاعبين في العالم. آمل أن نحافظ على مراقبة جيدة لأفضل لاعب في العالم".

وأردف:"نعم، ابني معجب، إنه من مشجعينه بكيليان مبابي. يشاهد مقاطع الفيديو الخاصة به على موقع يوتيوب، حتى أنه أخبرني أنه يفضل الإمساك بيد كيليان مبابي غدًا عند مغادرة النفق".