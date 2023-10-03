الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: توفير التقاوى بنسبة 100% والأسمدة المدعمة لمزارعى محصول القمح

قمح
قمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية لشئون المديريات بتسافر تقاوي القمح والأسمدة المدعمة لمحصول القمح قبل بداية الموسم.

ملف القمح
قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية لشئون المديريات أن جهود وزارة الزراعة ودعم القيادة السياسية اللامحدود لملف القمح، أتت ثمارها جيدًا، ما يعطي أريحية للمزارعين مع بداية الاستعداد للموسم الجديد نتيجة توفير التقاوي للمزارعين.

وأوضح  التقرير أن استراتيجية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واضحة فيما يخص ملف تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بشكل عام، وتقاوي القمح بشكل خاص، لتوفير وتغطية احتياجات المزارعين بنسبة 100%، من الأصناف المعتمدة عالية الجودة.

تقاوي القمح 

ولفت إلى أن  تقاوي القمح المعتمدة كان على رأس أولويات وزارة الزراعة، عبر اصدار تعليمات مشددة لتوفير وتغطية احتياجات المزارعين بشكل كامل، موضحًا أنها بدأت بتدبير 30% منها قبل موسمين، ثم تضاعفت إلى 50%.

وأشار إلى توافر تقاوي القمح المعتمدة للموسم الزراعي الجديد 2024/2023، بما يفي بمتطلبات واحتياجاتهم بنسبة 100%، وهو ما يعود عليهم بالإيجاب.

وعدد التقرير مزايا تقاوي القمح المعتمدة، موضحًا أنها تقاوم التغيرات المناخية، بالإضافة لضمان خلوها من الأمراض والإصابات الحشرية والفطرية، علاوة على ارتفاع إجمالي إنتاجيتها بشكل كبير، وبما ينعكس بالإيجاب على المكاسب الاقتصادي المتوقعة للمزارعين.

وأشار إلى أن تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واضحة بهذا الشأن، لتوفير الرقابة والمتابعة الدائمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.  

وأكد، أن هذه الاستراتيجية تتيح للمسئولين متابعة حركة الأسمدة منذ خروجها من المصنع، حتى وصولها للجمعيات الزراعية ونقاط التوزيع المعتمدة، وهي الطريقة  التي تستكمل من خلال منظومة الكارت الذكي، بما يتيح رقابة أكبر وتطبيق مبادئ العدالة على الجميع، موضحًا أنه وبمجرد إدخال الرقم السري الموجود على الكارت، تظهر على الشاشة كافة التفاصيل الخاصة باستحقاقات كل مزارع والتي تتغير تبعًا للمحصول.

وأوضح التقرير، أنه وبمجرد تسلم المزارع لحصته من الأسمدة، تصله رسالة فورية على هاتفه المحمول  المسجل في البرنامج، توضح ما تم صرفه فعليًا، وذلك لضمان معايير النزاهة والشفافية، وتوفير أكبر ضمانه لوصول الدعم لمستحقيه، والحيلولة دون وجود أي تلاعب فيها.  

الزراعة توفير التقاوي بنسبة يواكيم لوف والاسمدة المدعمة لمزارعي محصول

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