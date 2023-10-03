بودي يحقق لقب "هاتريك".. فوز بتروجت والاتصالات وأبوقير في دوري المحترفين

شهدت المباريات الخمس التي أقيمت اليوم في ختام الأسبوع الثاني لمسابقة دوري المحترفين نجاح عبد الرحمن فؤاد "بودي" لاعب الاتصالات في هز شباك فريق الجمهورية شبين بثلاثة أهداف ليصبح أول لاعب يحقق لقب "هاتريك" هذا الموسم، كما نجح مصطفى سلطان لاعب بتروجت والموريتاني أحمد سالم مهاجم لافيينا في تسجيل هدفين.

الاتصالات وبتروجت في الصدارة

تربع فريق الاتصالات بقيادة جمعة مشهور على قمة جدول دوري المحترفين بفارق الأهداف بعد فوزه الكبير على الجمهورية شبين ليرتفع بأربعة أهداف نظيفة ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط ويبقى الجمهورية شبين بدون نقاط، انتهى الشوط الأول بتقدم الاتصالات بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرحمن فؤاد "بودي" ومحمد بهاء، وفي الشوط الثاني سجل بودي الهدفين الثالث والرابع وقام الحكم بطرد أحمد المحرات حارس الجمهورية شبين.

وعاد بتروجت بثلاث نقاط غالية بعد فوزه على القناة 2-1 ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط ويتوقف رصيد القناة عند نقطة واحدة، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم القناة بهدف سجله أكرم عبد ربه في الدقيقة وتعادل مصطفى سلطان لبتروجت في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني سجل مصطفى سلطان هدف الفوز لبتروجت في الدقيقة 55.

راية يتعادل مع وادي دجلة

وتعادل راية مع وادي دجلة بهدف لكل منهما ليترفع رصيد وادي دجلة إلى 4 نقاط ورصيد راية إلى نقطة واحدة، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم وادي دجلة عن طريق يوسف أويا في الدقيقة الثالثة وتعادل طه النادي لفريق راية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

مباراة راية ووادي دجلة

وفاز أبوقير للأسمدة على طنطا 2-1 ليرتفع رصيده إلى ثلاث نقاط ويتوقف رصيد طنطا عند ثلاث نقاط طنطا ..انتهى الشوط الأول بتقدم أبوقير للأسمدة بهدف سجله محمد الكومي وفي الشوط الثاني سجل نانا أنتوى هدف التعادل لطنطا في الدقيقة 53 وفي الوقت بدل الضائع سجل أحمد عصام هدف الفوز لأبوقير للأسمدة.

وحقق لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك انتصاره الأول وهزم النصر للتعدين بثلاثة أهداف نظيفة ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط ويبقى التعدين بدون نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم لافيينا بهدف سجله حازم أبوسنة في الدقيقة السابعة ولعب التعدين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد لاعبه إسلام عصام ..وفي الشوط الثاني سجل الموريتاني أحمد سالم الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 65 و79.