المستشار جميل حليم: دعم الرئيس السيسى ضرورة لاستكمال حلم الجمهورية الجديدة

أعرب جميل حليم، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، عن مدى سعادته لحضور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس الإثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبيةً لنداء الشعب المصرى.

وتابع حليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جموع الشعب المصري تؤيد ترشح الرئيس السيسي لاستكمال إنجازاته فى مختلف المجالات، والتي تستحق الثناء، ويجب استكمال مشروعاته العملاقة وتنفيذ برامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري والطاقة والبنية التحتية والمشاريع العمرانية ومجالات السياسة الخارجية والأمن القومي.

طفرة كبيرة

وأكد "حليم" أنه مع ضرورة استكمال المشاريع المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة، والتى تعتبر طفرة كبيرة وإنجازًا كبيرًا فى وقت قصير، مؤكدًا أنه لاشك أن أى تنمية ونهضة حقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بتضافر الأمن والأمان والاستقرار، وأشاد بدور الرئيس السيسى فى تحقيق هذه الأهداف الوطنية، ودعا إلى استمرار مسيرته من أجل مصر وشعبها.

إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، 2 أكتوبر، عن ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستجري جولتها الأولى في ديسمبر المقبل.

وقال، في خطاب تليفزيوني موجهًا رسالته للشعب المصري: "واجهت معكم وبكم كل التحديات والأزمات، وعبرنا معًا جسور الأمل".

وأضاف: "نتوجه إلى الله وندعوه.. إن كان في غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أنا أولى بها فوفقني".