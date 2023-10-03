العمل: تدريب 88 ألف شاب على 49 مهنة خلال عهد الرئيس السيسى

أعلنت وزارة العمل، عن الإنجازات التي حققتها في ملف التدريب المهني خلال الـ10 سنوات الماضية (فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي)، حيث أكدت في تقرير لها تنمية مهارات الشباب، والنهوض بمنظومة التدريب المهني.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل 75 مركزا، منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 حدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، في 25 محافظة، وبلغت مخرجات التدريب المهني، في الورش التدريبية 334 ورشة في المراكز الثابتة.



وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ200 ورشة حتى الآن، بسعة تدريبية 5070 متدربا، وأن عدد المُدربين المعينين 243 مُدربًا، وعدد المهن التي يتم التدريب عليها 49 مهنة، وعدد الخرجين 88335 متدربا.

وتقوم الوزارة بالعمل على تنمية مهارات الشباب من خلال أدوات رئيسية وهي، مراكز التدريب الثابتة التابعة للوزارة في كافة محافظات الجمهورية تحت إدارة وإشراف مديريات العمل، ووحدات التدريب المتنقلة والمنتشرة في القرى والنجوع، والمُجهزة وفقًا لأحدث التقنيات، والترخيص لمراكز التدريب الخاصة على مستوى الجمهورية لممارسة نشاط التدريب، واعتماد البرامج التدريبية والمناهج، ومشاركة القطاع الخاص"الشركات العالمية ومراكز التدريب المرخصة" لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتطوير مراكز التدريب المهني بجميع المحافظات، وإعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهجا تدريبيا، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعي، تطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة في مبادرة "حياة كريمة"، مبادرة" مهنتك مستقبلك "وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية في كل مهنة كل شهر، وتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، وتمكين المتدرب من القدرة على البدء في مشروعه الخاص ليحقق له دخلًا جديدًا، بما يُسهم في توفير "حياة كريمة" للمواطنين.

وعن دور الوزارة في ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، قال التقرير إنه تحقيقًا للتكامل بين وزارات وجهات الدولة المختصة تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية لتطوير عدد 23 مدرسة فنية، ويستهدف التطوير البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية، والمناهج، وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها ورفع قدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير الذي يقوم به قطاع الأعمال العام.

ويشمل التطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأيضا التعاون مع مبادرة "ابدأ" لتطوير عدد من مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية التابعة لوزارة العمل والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال استهداف بعض المدارس والمراكز كنموذج يُحتذى به في التطوير وبمشاركة من القطاع الخاص.

وأوضح التقرير، أنه لتأهيل عمالة مصرية ماهرة لسوق العمل بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد السالزيان دون بوسكو الإيطالي بالقاهرة يهدف إلى تدريب مدربي وزارة العمل، وتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة بسوق العمل الأوروبي، والتعاون الفني مع الوزارة لتطوير مراكز التدريب التابعة لها.

وعن تطوير شهادات قياس مستوى المهارة تُصدر الوزارة، شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي وذلك بمعدل نصف مليون شهادة سنويا، وأنه تم تطوير منظومة قياس مستوى المهارة بإنشاء وحدة طباعة مركزية بديوان عام الوزارة ليتم ميكنة وطباعة شهادات قياس مستوى المهارة بعلامة مائية وذلك تمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة "مصر الرقمية " لتبسيط الإجراءات على العمال وسرعة حصولهم على الخدمة.