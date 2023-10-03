دراسة جديدة تمنح الأمل للسيدات الحوامل المصابات بـ"السكري"

توصلت دراسة أجرتها جامعة أيرلندا الوطنية (جالواي)، إلى أن عقار الميتفورمين يقدم فوائد علاجية واعدة لمرض سكري الحمل، هذه الحالة التي تؤثر على ما يقرب من ثلاثة ملايين امرأة حامل في جميع أنحاء العالم كل عام تحمل مخاطر صحية متزايدة على الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

وقيمت الدراسة التي قاد فريقها البروفيسور فيديلما دن استشاري الغدد الصماء، آثار الميتفورمين على النساء الحوامل المصابات بسكري الحمل، وقال البروفيسور في الاجتماع السنوي التاسع والخمسين للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في هامبورج بألمانيا: "تقليديا كانت إدارة سكري الحمل تدور حول النصائح الغذائية والنشاط البدني، مع استخدام الأنسولين كخط العلاج التالي.. على الرغم من فعاليته، إلا أن الأنسولين يمكن أن يسبب مضاعفات".

ولمحاولة العثور على بديل أكثر أمانًا وفعالية استكشف فريق البحث الميتفورمين وهو دواء له تاريخ يمتد لستة عقود في علاج مرض السكري من النوع الثاني، حيث شملت دراسة Emerge وهي تجربة عشوائية أكثر من 500 مشاركة حامل وحققت نتائج مشجعة، وكانت النساء اللاتي عولجن بالميتفورمين أقل عرضة للحاجة إلى الأنسولين بنسبة 25 في المائة ثم تم إدخال الأنسولين في وقت لاحق من الحمل.

وأظهر المشاركون الذين تناولوا الميتفورمين تحكمًا أفضل في السكر خاصة خلال الأسبوعين الثاني والثلاثين والثامن والثلاثين من الحمل، كما شهدت هؤلاء النساء زيادة أقل في الوزن طوال فترة الدراسة وهو الاتجاه الذي استمر بعد 12 أسبوعًا من الولادة.

كان الأطفال المولودون لأمهات يتناولن الميتفورمين، في المتوسط، أخف وزنًا بمقدار 113 جرامًا، وكان هناك عدد أقل من الحالات التي تم تصنيفهم على أنهم كبيرون عند الولادة، في حين لوحظ انخفاض طفيف في طول الرضع بالنسبة لمجموعة الميتفورمين، قال دون "إنها بمثابة منارة أمل ليس فقط للأمهات الحوامل، ولكن لمقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم"، كما نجحت هذه الدراسة التاريخية في تبديد المخاوف العالقة بشأن الميتفورمين، خاصة فيما يتعلق بالولادة المبكرة وحجم الرضيع.