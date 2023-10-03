الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

دراسة جديدة تمنح الأمل للسيدات الحوامل المصابات بـ"السكري"

الحوامل وداء السكري
الحوامل وداء السكري

توصلت دراسة أجرتها جامعة أيرلندا الوطنية (جالواي)، إلى أن عقار الميتفورمين يقدم فوائد علاجية واعدة لمرض سكري الحمل، هذه الحالة التي تؤثر على ما يقرب من ثلاثة ملايين امرأة حامل في جميع أنحاء العالم كل عام تحمل مخاطر صحية متزايدة على الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

وقيمت الدراسة التي قاد فريقها البروفيسور فيديلما دن استشاري الغدد الصماء، آثار الميتفورمين على النساء الحوامل المصابات بسكري الحمل، وقال البروفيسور في الاجتماع السنوي التاسع والخمسين للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في هامبورج بألمانيا: "تقليديا كانت إدارة سكري الحمل تدور حول النصائح الغذائية والنشاط البدني، مع استخدام الأنسولين كخط العلاج التالي.. على الرغم من فعاليته، إلا أن الأنسولين يمكن أن يسبب مضاعفات".

ولمحاولة العثور على بديل أكثر أمانًا وفعالية استكشف فريق البحث الميتفورمين وهو دواء له تاريخ يمتد لستة عقود في علاج مرض السكري من النوع الثاني، حيث شملت دراسة Emerge وهي تجربة عشوائية أكثر من 500 مشاركة حامل وحققت نتائج مشجعة، وكانت النساء اللاتي عولجن بالميتفورمين أقل عرضة للحاجة إلى الأنسولين بنسبة 25 في المائة ثم تم إدخال الأنسولين في وقت لاحق من الحمل.

وأظهر المشاركون الذين تناولوا الميتفورمين تحكمًا أفضل في السكر خاصة خلال الأسبوعين الثاني والثلاثين والثامن والثلاثين من الحمل، كما شهدت هؤلاء النساء زيادة أقل في الوزن طوال فترة الدراسة وهو الاتجاه الذي استمر بعد 12 أسبوعًا من الولادة.

كان الأطفال المولودون لأمهات يتناولن الميتفورمين، في المتوسط، أخف وزنًا بمقدار 113 جرامًا، وكان هناك عدد أقل من الحالات التي تم تصنيفهم على أنهم كبيرون عند الولادة، في حين لوحظ انخفاض طفيف في طول الرضع بالنسبة لمجموعة الميتفورمين، قال دون "إنها بمثابة منارة أمل ليس فقط للأمهات الحوامل، ولكن لمقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم"، كما نجحت هذه الدراسة التاريخية في تبديد المخاوف العالقة بشأن الميتفورمين، خاصة فيما يتعلق بالولادة المبكرة وحجم الرضيع.

الميتفورمين عقار الميتفورمين الحوامل داء السكري الأنسولين

مواد متعلقة

بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس.. أفلام سينمائية تعيد ذكرياتك

كيف يؤثر نمط الحياة غير المستقر على الدماغ؟

حظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

ثروة المشاهير.. كيف يستثمر النجوم أموالهم حول العالم؟

في عيد ميلادها.. أسرار ملكة الأناقة ممثلة هوليود كاميلا بيل

في اليوم العالمي لـ اللا عنف.. كيف يمكنك التخلص من علاقة مؤذية؟

"قد تؤدي للوفاة".. أخصائية تغذية توضح أخطاء شائعة ترتكبها النساء دون أن تلاحظ

فى ذكرى ميلاده.. أشهر أقوال وحكم الزعيم الهندى غاندى

الأكثر قراءة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء فى الشرق الأوسط بالسخنة

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور