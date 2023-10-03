الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بـ"النواب": استقبال المصريين للانتخابات الرئاسية أكثر من ممتاز ونحن أمام دولة عُظمى

النائب نادر مصطفى
النائب نادر مصطفى

قال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجتمع المصري بكل فئاته، سواءً كان المواطن البسيط أو أحزابه السياسية استقبلت الانتخابات الرئاسية بشكل عام بإيجابية شديدة جدًا وبشكل أكبر من ممتاز، لافتًا إلى أن البعض كان يظن أن الاستقبال لن يكون بهذه الحفاوة.

الأحزاب السياسية خلف الرئيس 

وأضاف النائب نادر مصطفى، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة cbc، أن استقبال الأحزاب السياسية كان أكثر من ممتاز منذ البداية، ومنذ اللحظة الأولى كانت الأحزاب في منتهى الوضوح، مؤكدة أنها خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن المواطن البسيط لم ينس يومًا ما، الأعداد التي فقدها في فيروس سي، ولم ينس يومًا ما الزحام الشديد في الشوارع، لافتًا إلى أنه كان يوجد الكثير من الأمور التي يحلم المواطن المصري بأنها ستتحقق يومًا ما.

وأشار إلى أن استقبال الشعب المصري للانتخابات الرئاسية تؤكد أننا أمام شعب حكيم واعي يستطيع أن يتكاتف في أوقات المحن والشدائد، كما تؤكد أننا أمام دولة عظمى. 

مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي تنسيقية شباب الأحزاب الأحزاب السياسية

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