الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد العوضي: حجم العمالة في المشروعات القومية بكل أنحاء مصر كبير

أحمد العوضي
أحمد العوضي

قال أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المشروعات القومية التي تمت في كل أنحاء الوطن، حجم العمالة الموجود بها كبير جدًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساءdmc "، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الناس تسعى للتوظيف ولكن المشروعات القومية تتحمل حجم عمالة كبير جدًا وكلها مصرية ومن يريد العمل سيسعى ويتواجد في هذه الأماكن.

الدولة فيها مشروعات بها فرص عمل جادة

وأكد أن مصر فيها فرص عمل كبيرة والمشروعات التي تتم على مستوى الدولة سواء كانت زراعية أو صناعية كلها توفر فرص جادة لمن يريد أن يجد ويجتهد. 

أحمد العوضي المشروعات القومية حجم عمالة كبير أنحاء الوطن فرص عمل جادة

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