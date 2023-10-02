الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بين القاهرة والصعيد.. آسر ياسين يستعد لتصوير مشاهده بـ “فرقة الموت”

آسر ياسين
آسر ياسين

يعيش الفنان آسر ياسين حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يشارك في بطولة فيلمين، ومسلسل، ويدرس خوضه السباق الرمضاني المقبل.

وتعاقد “آسر” مؤخرا على المشاركة في بطولة فيلم “فرقة الموت” بمشاركة الفنان أحمد عز، على أن يبدأ تصوير مشاهده خلال أيام، ومن المقرر تصوير العمل بأحد محافظات الصعيد، حيث تم الاستقرار على تصويره بين القاهرة وإحدى مدن الصعيد، كما استقر المخرج أحمد علاء الديب على الاستعانة بفريق أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك. 

قصة فيلم “فرقة الموت” 

وتعود قصة فيلم “فرقة الموت” إلى فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

وينتظر آسر ياسين عرض فيلم “شماريخ” خلال شهر ديسمبر المقبل، بعدما انتهى من تصويره منذ فترة، وتاجل عرضه أكثر من مرة، فاستقرت الجهة المنتجة على موسم رأس السنة لعرضه خلاله.

ويجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

فيلم "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفى درويش والعديد من ضيوف الشرف.

مسلسل آسر ياسين اسر السباق الرمضاني يدرس أحمد عز

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