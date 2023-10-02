اين كنا.. وكيف أصبحنا

سؤال إجابته سهلة وبسيطة للمواطن المخلص الذي يعي الدور الذي تقوم به حكومته من اجل الخروج بالبلاد مما كنا فيه عام 2014، للوصول للوضع الذي أصبحنا فيه في نهاية 2023.

كثير من الناس لا يدركون الفرق، ربما لأنهم يعانون من النسيان أو الذاكرة الضعيفة، وبعضهم يعاند ويكابر متأثرا بما تبثه وسائل الإعلام المعادي لاستقرار بلادنا، لأنه كان يتمنى أن تعم الفوضى أو تحكمها الجماعات المتطرفة.

ومما لا شك فيه أن الناس تناست أن كل الطرق ووسائل المواصلات في مصر كانت كان يتم تعطيلها بصفة يومية، كل قرية تقع على الطريق الزراعي بين القاهرة واسوان كانت تقطع الطريق لأقل احتجاج. واتذكر أن السكة الحديد كانت تتعرض للتخريب، وقد عانينا من ليلة كئيبة قضيناها داخل قطار 972 القاهرة أسيوط، عندما تم قطع الطريق امام القطار بإشعال أفرع الأشجار ووضعها على شريط القطار الحديدي، بين مركزي ببا والفشن، بسبب الحكم بالسجن على رجل من عائلة في القرية، فقامت عائلته بالاحتجاج بقطع الطريق، بدلا من الطعن على الحكم. وقتها كانت الساعة التاسعة والنصف مساء، وظل القطار متوقفا حتى الساعة الواحدة صباحا، جاء مدير امن بني سويف ومعه رجال الشرطة، والمحافظ والقيادات الشعبية والدينية من أجل اقناعهم بإزاله الأشجار من أمام القطار. القطار كان موعد وصوله لأسيوط في الثانية عشرة منتصف الليل. نفذت الأطعمة والمياه التي لدي باعة القطار، والقطار محصور في منطقة ليس فيها كبار للوصول الى الضفة الأخرى لترعة الإبراهيمية، وانطفأت انوار القطار للاحتفاظ بالكهرباء للتكييف، وكانت صرخات الأطفال وكبار السن المحتاجين لأدوية تقطع القلوب، وتحرك القطار في الواحدة والنصف صباحا.

كانت اختفاء السلع الضرورية أمرا متكررا، وتضاعفت أسعار البنزين لدي بعض عديمي الضمير من أصحاب مستودعات الوقود بسبب بيعه لبعض البلطجية، حيث كانوا يبيعونه في الأرياف بثلاثة اضعاف الثمن.

كانت جنازات الشهداء من رجال القوات المسحة والشرطة تتصدر نشرات الأخبار على مدي أربعة أعوام متتالية، واخبار اغتيالات كبار المسئولين وبعض الضباط من الشرطة والقوات المسلحة تكاد تكون يومية. وتم اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام. بدون سبب اقترفه، نسفته كمية متفجرات تكفي لنسف بارجة حربية.

وعندما بدات الدولة في استعادة مقدراتها حتى بدأت في دراسة المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ أيام نكسة 1967 وما بعدها. وبعد أن جربت الدولة كل النظم الاقتصادية، الاشتراكية والاشتراكية العلمية، وتحالف قوى الشعب العاملة وملكية الشعب لوسائل الإنتاج والاقتصاد الموجه، ثم الاقتصاد الحر، أو الرسمالي وهو النظام الاقتصادي الذي تقوم عليه معظم الدول المتقدمة، تم تطبيق قواعده بدقة، في وقت كانت البلاد تعاني من البطالة لتوقف كل المصانع في مصر بسبب السرقات والاحتجاجات. وكان لابد للدولة أن تقوم بعمل مشروعات كثيفة العمالة في العاصمة الجديدة وانشاء الطرق ومحاور ربط شرقي النيل بغربه، لامتصاص القوى العاملة وتخفيف البطالة، ومشروعات بناء عمارات لأهالي المناطق الشعبية. وانشاء الكباري والطرق، وهو ما شاهدناه في الدويقة ومعظم المناطق الشعبية في مختلف المحافظات.

ومن أشهر تلك المشروعات مشروع الأسمرات هو مدينة سكنية أُنشئت بهدف الحد من العشوائيات المنتشرة في القاهرة، حيث قامت الحكومة بنقل بعض من الأهالي المتضررين من إزالة العشوائيات إلى هذا الحي. ومن أبرز العشوائيات التي نُقل أهلها إلى الأسمرات: مثلث ماسيرو، الدوقية بحي منشأة ناصر، دار السلام، اسطبل عنتر، عزبة خير الله، تل العقارب، الماوردي، وبطن البقر. وقد حققت تلك المشروعات أهدافها من حيث حدث تداول لراس المال وتشغيل للأيدي العاملة وتوفير حياه كريمة للأسر الفقيرة والارتفاع بمستواهم بدلا من اقامتهم في الحضيض، وتعرضهم لمخاطر انهيار الصخور من جبل المقطم، كما حدث في كارثة عام 2008.

في نفس التوقيت لم تتوقف الدولة عن رفع المستوي الصحي للشعب عن طريق المبادرات المجانية للكشف عن الأمراض المتوطنة، واهمها فيروس الذي قضت عليه الدولة تمام بعد أن كان يهدد المواطنين بسبب شراسة المرض وعدم القدرة على الفكاك منه، كما قامت الدولة باستيراد العلاج من الخارج وعالجت مواطنيها المرضى مجانا من خلال المبادرات العديدة التي نفذتها الدولة دون ضجيج.

الغريب ان الإعلام المعادي لم ينفك عن نقل صورة سلبية لتشويه رموز الدولة ونظامها السياسي بالتركيز على مبدا انساني لم تتذكره الدول الأوربية الا مؤخرا وتجاهلته تماما في حروب إسرائيل ومهاجمتها للمدنيين، وما فعله حزب الناتو من ضرب ليبيا عام 2012 وضرب العراق منذ عام 2003. وتخريب سوريا وإطلاق الجماعات المتطرفة، القاعدة وداعش وجبهة النصرة في سوريا ومالي ولبنان والعراق واليمن، والتي أطاحت بكل قيم البشرية، واعادت المجتمع إلى الجاهلية وبيع السبايا وإعدام الأسرة حرقا، أمام أعين كل العالم الحر الذي كان يؤيدها، كما قامت تلك الدول بحشد الجماعات المتطرفة على حدودنا الغربية والشرقية في غزة. ولم تتحرك أي دولة أوروبية عندما كان يتم تدمير الكنائس بالمتفجرات وقتل الأقباط في اعيادهم. كان هناك تربص خطير بكل منجزات دولتنا. عن طريق اعلام خارجي لبعض الدول المؤيدة للأرهاب وحماية الجماعات المتطرفة.

استقرار الدولة واستمرارها يحقق الأمن والتنمية والخروج من المشكلات الاقتصادية، ويحقق العدالة الاجتماعية وارتفاع مستوى المواطنين، وبث الطمأنينة في قلوبهم، ليتعلموا وينتجوا ويحققوا الرخاء لبلادهم.