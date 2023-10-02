السيسى: انتبهوا من تفكيك روابط الدولة (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه قال للناس في 2011: "انتبهوا الدولة روابطها اتفكت"، فالدولة بمؤسساتها أحزمة تحكم الأمن من أول مؤسسة الرئاسة للدستور للمؤسسات البرلمانية، للمؤسسات المختلفة.

وأضاف خلال جلسة الدفاع والأمن القومي ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "انعكاس التفكيك له تأثير عميق على استقرارها، ومسار إرجاع أي مؤسسة فككت ليس سهلًا، فيه عناصر فاهمة غلط إنها لما توقعها هتاخدها، وهو مش فاهم لأنه مش متعلم، إن اللي بيقع مينفعش يتاخد، وأقول هذا الكلام عسى أن يكون منهم رشيد".