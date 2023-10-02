الرئيس السيسى: "استعدوا لسيل من الأكاذيب والافتراءات حتى الانتخابات"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة حريصة على إعادة بناء الانطباع لدى المواطن، وأردف: "كان لازم نعيد ثقة المواطن في الدولة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن - بين الرؤية والإنجاز": "هتلاقي ناس كتير بيشككوا ويفرغوا كل حاجة من مضمونها، مسلسل كذب وافتراء وبهتان، لأنهم خايفين البلد تقوم وتنجح".

وأردف: "استعدوا لسيل من الأكاذيب والافتراءات لا تتخيلوها حتى انعقاد الانتخابات، وخلوا انطباعاتكم لا تكون وليدة اللحظة خلوها مستقرة وبعيدة المدى".