وزير الداخلية: الطرق الجديدة أنقذت مصر من شلل مرورى

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن مصر كادت تقترب من حالة الشلل المروري التام، مشيرًا إلى أن الخبراء قالوا إنه "لو لم نتخذ إجراءات جذرية قد تضطر مصر أن تسير سياراتها الأرقام الفردية في يوم والزوجية في يوم".

أضاف خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس السيسي، جلسة الدفاع والأمن القومي، أن الطرق أنقذت مصر من حالة شلل مروري وبدل ما كنا نجد مسكنات للمرور طورنا أنفسنا لندير شبكة المرور.

ولفت إلى أنه تم إنشاء مقرات مرورية جديدة، زُودت بغرف عمليات على أحدث ما وصلت له التكنولوجيا، وأنشأ وطور 31 وحدة ترخيص مرور، مردفًا: "راعينا توحيد الهوية البصرية لمقرات المرور المطورة".