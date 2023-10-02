الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد الطاهرى فى مؤتمر "حكاية وطن": الرئيس السيسى بطل الحكاية.. وكل التحية لجيش مصر العظيم

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

تقدم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، بالتحية والتهنئة لجيش مصر العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة وشعب مصر الذي لا يعرف المستحيل، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد 1973.

وأضاف خلال تقديمه لجلسة "الدفاع والأمن القومي" ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أننا نتطلع لما يتفضل به الرئيس السيسي بطل الحكاية من مداخلات وقراءات وفق تقديراته لسير النقاش خلال الجلسة.

وأكد الطاهري أن لوطننا وأمنه القومي محددات راسخة، ارتبطت بإرث حضاري وجغرافيا سياسية ثابتة، وإدراك دائم لشخصية مصر وما تحمله من كرامة وعزة نفس وكبرياء وتمسك باستقلال القرار الوطني بين الشعوب والأمم.

وتابع أن هذه المحددات الراسخة في الوقت نفسه في حالة يقظة دائمة لكل المتغيرات والتطورات، في ظل نظام عالمي عنوانه الراهن الاستقطاب، وصراع عالمي ضاغط لتشكيل هذا النظام، ولن ينجو من هذا الصراع إلا الأمم التي آمنت بنفسها وامتلكت القدرة على البقاء.

وأوضح أنه لذلك من غير المتصور أننا أمام نقاش مفتوح يتناول قضايا الأمن القومي، لأن ما يمس أمن الوطن ومصير الأمة المصرية لا يبث على الهواء مباشرة، لكن نسعى لفهم الفلسفة الحاكمة لقضايا الأمن المصري، فلسفة الدولة المصرية في صياغة مفاهيم متطورة لأمنها القومي، وفق القيم الاستراتيجية لمصر، وهنا نتحدث عن الدولة الوطنية، دولة المؤسسات، دولة الحق والتنمية والسلام والعدل.


 

أحمد الطاهري الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية 2024

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