وزير الداخلية: فقدنا 1194 شهيدًا لتحقيق أمن واستقرار البلاد

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن جرائم الجنح انخفضت سنة 2023، مقارنة بعام 2013 بنسبة 58% ومعدلات الضبط لهذه الجرائم كانت 20%، والآن وصلت لـ80% وهذا رقم قياسي.

أضاف توفيق، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، جلسة الدفاع والأمن القومي: "الكلام تم دفعه عشان نحقق هذه الأرقام كبير جدًا، فلدينا 1194 شهيدًا و22202 مصاب"، موجّهًا التحية لأرواح الشهداء، متمنيًا الشفاء لجميع المصابين.