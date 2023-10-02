الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الداخلية: فقدنا 1194 شهيدًا لتحقيق أمن واستقرار البلاد

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن جرائم الجنح انخفضت سنة 2023، مقارنة بعام 2013 بنسبة 58% ومعدلات الضبط لهذه الجرائم كانت 20%، والآن وصلت لـ80% وهذا رقم قياسي.

أضاف توفيق، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، جلسة الدفاع والأمن القومي: "الكلام تم دفعه عشان نحقق هذه الأرقام كبير جدًا، فلدينا 1194 شهيدًا و22202 مصاب"، موجّهًا التحية لأرواح الشهداء، متمنيًا الشفاء لجميع المصابين.

محمود توفيق وزير الداخلية جرائم الجنح مؤتمر حكاية وطن الرئيس السيسي

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