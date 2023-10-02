فريد زهران يجتمع بعدد من الباحثات والناشطات للحوار حول قضايا المرأة

اجتمع فريد زهران؛ المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بعدد من الناشطات والمهتمات بقضايا المرأة.

دار الحوار حول أسباب ترشح فريد زهران وبرنامجه ورؤيته حول عدد من الموضوعات والقضايا الملحة التي تهم المرأة المصرية وتؤثر على الأسرة ككل.

قضايا العنف والتمييز

كما دار نقاش حول قضايا العنف والتمييز ضد النساء، وكيف يمكن علاجها عن طريق التشريعات بالاضافة لتوعية المجتمع، وموقف المرشح المحتمل من إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، وقانون العنف الموحد، وحماية المبلغين، واتفاقيات حماية المرأة العاملة.

وطالبت الحاضرات بالاهتمام بملف السجينات والمحبوسات على ذمة قضايا رأي وضرورة زيادة عدد المفرج عليهن وتضمين قوائم العفو أعداد أكبر من السجينات.

مطالب المرأة

جدير بالذكر أن أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عقدت اجتماع سابق مع عدد من ممثلات الأحزاب والسياسيين، حول مطالب المرأة من الرئيس القادم.