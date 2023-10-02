الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مركز رعاية قلتة للاطمئنان على سير العمل (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مركز رعاية صحة قلتة بحي غرب للاطمئنان على سير العمل بالمركز ومدى تقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة عدد المترددين والمستفيدين من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وخاصة مبادرة 100 يوم صحة، والمبادرة القومية للكشف عن صحة المرأة وفحص المقبلين على الزواج.


وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالمنظومة الصحية، وهو ما يظهر جليًا في الجهود المبذولة لإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مراكز رعاية الطفل والوحدات الصحية بالقرى والمستشفيات النموذجية، التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.


رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، والدكتورة نهى عبدالله، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية بمديرية الصحة، والدكتورة ميريت محسن، مدير الإدارة الصحية غرب، وعيون إبراهيم، رئيس حي غرب، وكرم عبدالحفيظ، نائب رئيس حي غرب، والدكتور مينا رأفت رشدي، مدير مركز رعاية طفل قلتة.


عصام سعد: تقديم الخدمات بشكل لائق وتوعية المواطنين من خطورة الزيادة السكانية


حيث تفقد المحافظ أقسام المركز كـ(المعمل، الصيدلية، غرفة متابعة الحمل، الأشعة، عيادات تنظيم الأسرة، ومعمل التحاليل، وعيادات الفحص الإكلينيكي، وعيادة الأسنان، قاعة "د/مريم سوريال" التدريب والتثقيف، غرفة المبادرات الرئاسية، وأماكن التسجيل والكشف والعلاج وصرف الأدوية، والتطعيمات الوقائية،... ) وغيرها.


واستمع لشرح تفصيلي لما تم تنفيذه من أعمال في المبادرات الرئاسية المختلفة وحملات التطعيمات الوقائية خلال الفترة الماضية، والمستهدف وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، والتقى عددًا من المترددين، واستمع لمدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.


كما التقى المحافظ الأطباء وفرق التوعية والإعلام والتربية السكانية، واستمع إلى مقترحاتهم وحثهم على الاستمرار في تقديم الخدمات بشكل لائق، والتركيز على توعية المواطنين وخاصة السيدات من خطورة الزيادة السكانية غير المبررة ومخاطرها على أسرهن، وعلى المجتمع ككل، وتعريفهن بأهمية تنظيم الأسرة، وذلك جنبًا الى جنب مع المجالات الأخرى التي تشملها المبادرة.


وشدد على ضرورة التنسيق الكامل بين المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان ومنطقة الدعوة والوعظ والإعلام الديني ومديرية الصحة والهيئة العامة للاستعلامات، ومديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومكتبة مصر العامة ومديرية الزراعة ووحدة السكان ومنظمات المجتمع المدني، في هذا الشأن.


وأشار إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مزيد من الفعاليات والندوات لمواجهة الزيادة السكانية، وسبل خفض معدلات النمو السكاني، والعمل على رفع الوعي خاصة فى القرى الأعلى في نسبة المواليد، وتقوية السلوكيات الإنجابية وتغيير السلوكيات السلبية، والاستفادة من تنفيذ الخطط وكل البرامج الخاصة بالسكان.

IMG-20231002-WA0063
IMG-20231002-WA0063
IMG-20231002-WA0064
IMG-20231002-WA0064
IMG-20231002-WA0065
IMG-20231002-WA0065
IMG-20231002-WA0066
IMG-20231002-WA0066
IMG-20231002-WA0069
IMG-20231002-WA0069
IMG-20231002-WA0057
IMG-20231002-WA0057
IMG-20231002-WA0055
IMG-20231002-WA0055
IMG-20231002-WA0058
IMG-20231002-WA0058
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رعاية صحة قلتة بحي غرب تقديم الخدمة للمواطنين مبادرة 100 يوم صحة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ويطمئن على أعمال التطوير

محافظ أسيوط يفتتح مركز صحى حضرى "الحمراء" بتكلفة 64 مليون جنيه

محافظ أسيوط يتفقد منافذ ومعارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمبادرة محاربة الغلاء

رئيس جامعة أسيوط يتفقد الكليات ويوجه رسالة للطلاب في أول يوم دراسي

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنشاء كوبري شلوف بمركز ساحل سليم

محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع عدم استقرار الأحوال الجوية

صحفيو أسيوط يوثقون توكيلات تأييدًا للرئيس السيسى

محافظ أسيوط: تمهيد ووضع التربة الزلطية ببعض شوارع البدارى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: الدكتور خالد عبدالغفار "شاطر".. ولديه القدرة على تسويق أفكاره

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

الرئيس السيسى: فكرة أى مشروع لا بد أن تتوفر لها مقومات النجاح

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية ولاية الإسماعيلية الإرهابية" إلى 10 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

حشود في مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسي لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً