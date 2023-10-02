تحرير 236 محضرًا لمحال مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة على مستوى الجمهورية، لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن تحرير 236 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية.

جدير بالذكر أن الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، قد تمكنت من ضبط 10 آلاف و647 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 131 قضية فى عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».