الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة جان إيميلي من فيلنوف

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديسة جان إيميلي من فيلنوف.

وعلى خلفية الاحتفالات، طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال إن جان إيميلي دي فيلنوف ولدت في 9 مارس 1811 في تولوز، في واحدة من أقدم العائلات النبيلة في لانغدوك.

عائلتها

وتابعت النشرة التعريفية: “كانت الطفلة الثالثة ليونتين وأوكتافي، للماركيز جان بابتيست ماري لويس دي فيلنوف،الذي كان ضابطًا بحريًا سابقًا، وروزالي غابرييل دي مونتيال أفيسنس. بعد ولادة ابنهم لودوفيتش، استقرت العائلة في قلعة هوتريف، بالقرب من كاستر (90 كيلومترًا من تولوز)، حيث أمضوا الصيف فقط في البداية. وبما أن المركيز كان مسؤولاً على الممتلكات الزراعية وشركته لصناعة الجلود، فقد أوكل تعليم أولاده إلى زوجته التي تتولى رعايتهم. بالنسبة لإيميلي، أصبح والدها نموذجًا مسيحيا حقيقيا كان دائماً قريبا وعطوفاً على الفقراء".

وأضافت: “فقد شعرت أنها معزولة عن أخواتها إلى حد ما بسبب فارق السن وانتهى بها الأمر إلى أن أصبحت مشاعرها متجمدة. أن والدتها طلبت منها أن تقوم بتعليم أخيها الصغير. في عام 1825، توفيت مدام دي فيلنوف بعد معاناة مؤلمة، حتى في هذه الحالة لم تظهر إيميلي أي مشاعر حزن على فراق والدتها”.

وأضافت: “احتفلت إيميلي بالمناولة الأولي في يناير عام 1826م . لم يمض وقت طويل بعد ذلك، عُهد بها مع أخواتها إلى جدتها لأبيها . حيث تم إرسال لودوفيتش إلى مدرسة داخلية كما تم تعيين والدها عمدة لكاستر. وبعد أقل من عامين، توفيت أختها أوكتافي فجأة. في تلك اللحظة ظلت إيميلي جامدة كعادتها”.

واكتشفت بعد ذلك بوقت قصير ما يمكن أن يجعلها سعيدة ، فبدأت تصلي وتمارس الأسرار المسيحية المقدسة وتشارك في الأنشطة الكنسية والمشاركة في الاحاديث المسيحية مع بعض صديقات جدتها. فتزوج ابوها ليونتين، في نهاية نوفمبر 1829، أصبحت إيميلي سيدة قلعة هوتريف. لأن والدها، بعد استقالته من منصبه كرئيس للبلدية ذهب ليقيم في ممتلكاته الزراعية. لم يوافق لودوفيتش على سلوكيات وعادات أخته، التي وجدها غير عادية مقارنة بسلوكيات الفتيات في مثل عمرها وعصرها: في الواقع، كانت تتقاسم مع الفقراء الأموال التي قدمها لها والدها، وكانت تذهب إلى القداس كل صباح وتساعد الشباب من خلال إرشادهم ومساعدتهم لحل مشاكلهم.

وكان مرشدها الروحي الأب اليسوعي لوبلان الذي كان يقيم في تولوز. لكن الصدقات والزيارات سرعان ما لم تعد كافية لها. لقد أرادت أن تشارك حياة الأشخاص الأكثر هجراً، وأن تعيدهم إلى كرامتهم الإنسانية كأبناء لله.

وفي الثالثة والعشرين من عمرها، أسرت لصديقتها كورالي دي جايكس، بأنها شعرت "انجذاب لا يقاوم لحياة التكريس الرهباني . وتحديدًا بين بنات المحبة للقديس منصور دي بول. وافق الأب لوبلان أيضًا على رغبتها.أما والدها رفض بشكل قاطع رغبتها ، وطلب منها الانتظار أربع سنوات أخري، قبلت إيميلي، بعد الحديث مع المرشد الروحي. فبدات تقوم بشكل مكثف في جميع الأنشطة الرعوية ، لدرجة أن أصدقائها، بدأوا ينادونها بـ "السيد النائب"، كما لو كانت كاهن أبرشية مساعد ترتدي تنورة.

ذات يوم وصلت لها رسالة من السيد دي باري، وهو محسن ومسيحي متحمس، قال أنه كان لديه إلهام أثناء القداس بأن إيميلي كان ينبغي عليها أن تقيم منزلاً في كاستر، تديره الراهبات، لتعليم الأطفال الأيتام ، وبعد الكثير من الصلاة والتأمل، خلص الأب لوبلان إلى أن إرادة الله هي أن يكتمل العمل. كما قال والد إيميلي إنه مقتنع، خاصة وأن ابنته لن تكون بعيدة عنه، وساهم ماليا في شراء المنزل. وعند خروجه من القلعة قال له: "إن لله تركتك، أريد أن أخدم الفقراء". الاسم الذي تم اختياره للمؤسسة الجديدة هو "جماعة الحبل بلا دنس".فكانت إيميلي تكرم دائما مريم العذراء ، التي أختارتها لتكون صديقتها عندما توفت أمها.

وبدأت تحدد أهداف المؤسسة الجديدة ، تعليم الأطفال المهجورين، وخدمة الفقراء والسجناء، والتعليم والتدريب المهني للفتيات. فإيميلي وأثنين من رفيقاتها بعد قيامهم بشهر من الرياضة الروحية ، بدوء مرحلة الابتداء في دير الزيارة في تولوز، غيروا ملابسهم إلى ثوب رهباني أزرق وأعلنوا نذورهم المؤقتة في 8 ديسمبر 1836، بحضور رئيس أساقفة ألبي. وأتخذت إيميلي اسم ماريا ، إكراماً لمريم العذراء.