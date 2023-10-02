الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الصحة: المريض يدخل المستشفى وقرار علاجه يخرج فى 24 ساعة

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن ما نراه الآن بسيط، هو رقم حوله 70% من أي إجراء جراحي يتم من هذه المواضيع طبقا للعملة الصعبة.

جهود وزارة الصحة

وتابع خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين: للأسف لا ننتج في هذا المجال الكثير، لا سيما الأدوية، ودون ذلك بالدولار مستورد، وبالتالي العبء على الموازنة العامة للدولة والبنك المركزي لتوفير العملة في الوقت المناسب لأننا لا نتحمل معهد القلب أن يقف يوم، ومن هنا كانت اللجنة المشكلة مع كل الجهات المعنية، لتخرج الموجود في الجمارك.

وكشف عن أن المريض الآن يخرج للمستشفى ومن ثم يدخل ويخرج بعدها القرار، والآن يصدر القرار في 24 ساعة من تسليمه، موضحًا أن الوزارة كانت تقدم الصحة وتراقب على نفسها، ولا يوجد في العالم تقديم صحة مراقبة، لذلك تمت ميكنة 6 هيئات مستقلة وبالتالي وزارة الصحة معنية بالتنسيق مع هذه الجهات، وهو تحول عالمي لمنظومة وحوكمة الإجراءات الصحية على مستوى العالم.

حكاية وطن

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

كما شهد المؤتمر في يومه الأول، جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري. 

وزير الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولار الموازنة العامة للدولة البنك المركزي

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