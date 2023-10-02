الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيسى قائد مسيرة التنمية.. توافد أهالى الشرقية على الشهر العقارى لعمل توكيلات انتخابات الرئاسة

مواطنون أمام مقرات
مواطنون أمام مقرات الشهر العقارى بالشرقية

احتشد أهالي محافظة الشرقية أمام المقرات الـ15 المخصصة بـ الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد الترشح للرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية انتخابية جديدة.

وتوافد الأهالي منذ صباح اليوم على مكاتب الشهر العقاري وسط فرحة كبيرة ومطالبات بضرورة ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنين ما قدمه للوطن على مدار 10 سنوات ماضية.

تواجد ملحوظ لكبار السن 

ورصد “الدستور”، اليوم، توافد  كبار السن وذوي الهمم لعمل توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال عادل سليم أحد المواطنين، إن مصر حاليا  تخوض حربا وسط تنمية شاملة، وذلك ما حرص عليه السيسي منذ أول يوم حتى الآن.

وأضاف أن ترشح الرئيس السيسي سيسهم في الحفاظ على كافة المكتسبات التي حصلت عليها الجمهورية الجديدة وتتسم بالاستقرار والأمان.

وأشار إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه عملية التنمية التي حددها الرئيس السيسي، منوها إلى أن ترشح الرئيس واستمراره في منصبه أحد أهم أسباب تحقيق التنمية المستدامة.

خبرة الرئيس تفوقه على منافسيه

وأضافت مريم حنا، أن ترشح الرئيس السيسي ضرورة لتحقيق المكاسب والإنجازات في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن خبرة الرئيس وتفهمه لحروب الجيلين الرابع والخامس ضرورة قصوى لاستمراره في حكم مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قائد مسيرة التنمية في الجمهورية الحديثة ولا بد أن يستكمل ما بدأه حتى يحدث الاستقرار وتنعم مصر بما حققته القيادة السياسية.

وطالب بضرورة نزول المواطنين لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.


 

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