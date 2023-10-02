الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى كييف لأول مرة

اجتماع وزراء خارجية
اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف

أعلن جوزيب بوريل، مسئول الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن أن جميع وزراء خارجية التكتل البالغ عددهم 27 دولة، يجتمعون لأول مرّة خارج حدوده في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال بوريل: "نعقد اجتماعًا تاريخيًا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة، العضو المقبل في الاتحاد الأوروبي، نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا الشعب الأوكراني".

واقترح بوريل، تقديم التزامات تمويلية طويلة الأجل للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وكذلك استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدعم تسليم الطائرات المقاتلة والصواريخ الحديثة، بواقع خمسة مليارات يورو سنويًا من عام 2024 حتى نهاية 2027.

الاجتماع يركز على آفاق انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

ووصل جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم 27، كييف لأول مرة لعقد اجتماع تاريخي، منذ أن دارت الحرب الروسية- الأوكرانية 24 فبراير من العام الماضي، حيث يركز الاجتماع على آفاق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأصبحت الدولة مرشحة رسميًا للعضوية منذ يونيو 2022.

وسيركز الاجتماع في كييف، أيضًا، على الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، ويعد الدعم الأوروبي مهمًا في وقت تشهد المساعدات الأمريكية صعوبات بسبب نزاع حول الميزانية في واشنطن.

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