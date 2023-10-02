الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استعدادات مكثفة لتأمين بطولة إفريقيا للهوكى باستاد القاهرة

بطولة إفريقيا للهوكي
بطولة إفريقيا للهوكي باستاد القاهرة

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين بطولة إفريقيا للهوكي في مرحلتي العمومي وتحت 19 سنة رجال في استاد القاهرة الدولي. 

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين بطولة إفريقيا لهوكي الانزلاق التي يشارك فيها 4 دول وهى أنجولا وموزمبيق وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للبطولة المصنفة لبطولة العالم لهوكي الانزلاق.

وتعد النسخة الحالية من البطولة الإفريقية لهوكي الانزلاق الثانية، التي تستضيفها مصر لرياضة هوكي الانزلاق؛ حيث كانت الأولى في عام 2005. 

جدير بالذكر أن منتخب مصر للرجال فاز بالمركز الثالث في النسخة الماضية من البطولة الإفريقية، والتي شاركت فيها ثلاثة منتخبات، وهى أنجولا وموزمبيق ومصر، وشاركت مصر في البطولة بفريق الكبار وفريق تحت 19 سنة رجال.

بطولة أفريقيا للهوكي ستاد القاهرة الدولي الأطقم الأمنية تأمين بطولة أفريقيا بطولة العالم لهوكي الانزلاق

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