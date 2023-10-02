استعدادات مكثفة لتأمين بطولة إفريقيا للهوكى باستاد القاهرة

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين بطولة إفريقيا للهوكي في مرحلتي العمومي وتحت 19 سنة رجال في استاد القاهرة الدولي.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين بطولة إفريقيا لهوكي الانزلاق التي يشارك فيها 4 دول وهى أنجولا وموزمبيق وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للبطولة المصنفة لبطولة العالم لهوكي الانزلاق.

وتعد النسخة الحالية من البطولة الإفريقية لهوكي الانزلاق الثانية، التي تستضيفها مصر لرياضة هوكي الانزلاق؛ حيث كانت الأولى في عام 2005.

جدير بالذكر أن منتخب مصر للرجال فاز بالمركز الثالث في النسخة الماضية من البطولة الإفريقية، والتي شاركت فيها ثلاثة منتخبات، وهى أنجولا وموزمبيق ومصر، وشاركت مصر في البطولة بفريق الكبار وفريق تحت 19 سنة رجال.