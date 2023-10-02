عاجل.. وزير الرى: ملف المياه يبدأ من خارج حدود الوطن

تحدث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن ملف المياه،، مؤكدًا أنه أحد أهم ملفات الدولة المصرية، ويبدأ من خارج حدود الوطن.

وقال سويلم، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "من 2014 تحركت في ملف التعاون في العمق الأفريقي وتحديدًا في التعاون مع دول حوض النيل، حيث بدأ ذلك بإنشاء خزان جبل الأولياء في السودان، وساهمت في تمويل خزان أوين في أوغندا، فضلا أن السواعد المصرية أنشأت سد جوليوس نيريري في تنزانيا.

وأضاف أن هناك 340 بئر مياه أنشأتها الدولة المصرية في دول حوض النيل، لخدمة مواطني الدول الأفريقية، فضلًا عن إقامة عدد كبير من محطات المياه بالطاقة الشمسية، وكذلك الخزانات الأرضية.