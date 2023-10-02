وزير الخارجية الأوكرانى: العدوان الروسى سيفشل

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأحد، إن روسيا ترتكب خطأ إذا اعتقدت أنها تستطيع "الانتظار حتى انتهاء" المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال كوليبا، في تغريدة على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: “أوكرانيا ستصبح أقوى، والعدوان الروسي سيفشل".

وأضاف: "نحن لا نجلب الأسلحة إلى أوكرانيا فحسب، نحن نعمل على زيادة الإنتاج المحلي والإنتاج المشترك مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي وخارجه".

الاتحاد الأوروبي يزيد مساعداته إلى أوكرانيا

وعلى صعيد أخر، قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الأحد، إن الاتحاد سيزيد الدعم العسكري لأوكرانيا بعد أن أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون مؤقت للتمويل في وقت متأخر من يوم السبت أغفل المساعدة لأوكرانيا.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى كييف، إنه في مواجهة "التهديد الوجودي لأوروبا"، فإن "الاقتراح المطروح على الطاولة" يظهر أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وكان يتحدث بعد أول اجتماع شخصي له مع وزير الدفاع الأوكراني رستم أمروف الذي تم تعيينه الشهر الماضي.

وقال بوريل عندما سئل عن التصويت في واشنطن: "دعونا نرى ما سيحدث في الولايات المتحدة ولكن من جانبنا، سنواصل دعمنا وزيادة دعمنا".

وقال: “الأوكرانيون يقاتلون بكل شجاعتهم وقدراتهم”، مضيفًا:" إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد لهم أن يكونوا أكثر نجاحا، علينا أن نزودهم بأسلحة أفضل وأكبر".

الولايات المتحدة تؤكد استمرار دعم أوكرانيا

فيما أشار الرئيس جو بايدن يوم الأحد، إلى أن الديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين بشأن دعم أوكرانيا بعد أن أبقى الكونجرس الأمريكي المساعدات لكييف خارج مشروع قانون الإنفاق الحكومي المؤقت الذي أدى إلى تجنب الإغلاق.

وعندما سُئل بايدن في مؤتمر صحفي عما إذا كان يمكنه الوثوق برئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، في الصفقات المستقبلية، أجاب: "لقد عقدنا للتو اتفاقًا بشأن أوكرانيا، لذا سنكتشف ذلك".

وحذر جو بايدن من أنه ليس هناك الكثير من الوقت" للحفاظ على تدفق الأموال الأمريكية إلى أوكرانيا، وحث الكونجرس على "إيقاف الألعاب، والبدء في العمل الجدي، بحسب صحيفة الجارديان.

كما وجه بايدن حديثه إلى الأوكرانيين، مؤكدًا إن رسالته بشأن المساعدات المستقبلية هي "أننا سنقوم بإنجازها".