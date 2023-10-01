الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي: لو أحسنا استخدام البحيرات ونظمنا الصيد الإنتاج هيزيد 3 أضعاف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بحيرة المنزلة كان يتم فيها إلقاء صرف زراعي، والثروة السمكية التي كان يمكن أن تنتج في الـ250 ألف فدان أو في البحيرة تراجع بشكل كبير.

وأضاف خلال كلمته بجلسة بعنوان “التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين” فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”: “بقالنا 5 سنين شغالين نكرك، وكان فيه تعديات وبؤر غير منضبطة، لتعود مرة أخرى الحياة للبحيرة، وتنتج أصناف كانت تلاشت منها خلال السنين الماضية”.

وتابع: “الـ250 ألف فدان عبارة عن مزرعة صناعية طبيعية، لو أحسنتم استخدامها ونظمتم بقوة الصيد في المنزلة، والبردويل والبرلس وإدكو وبحيرة ناصر، الإنتاج يزيد 3 أضعاف، ويوفر فرص عمل للناس تكسب”.

السيسي التحول الرقمي التموين حكاية وطن الصيد

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