وزير الزراعة: صادراتنا ارتفعت لـ 6.5 مليون طن بدلا من 4 ملايين في 2014

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن صادرات مصر الزراعية في عام 2014 كانت 4 مليون طن، وعدد سكان مصر كان 85 مليون، وفي عام 2023 نصدر الآن 6.5 مليون طن، وسنصل إلى 7 ملايين طن وعدد سكاننا ارتفع إلى حوالي 115 مليون.

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن، أننا وصلنا لأسواق جديدة مثل اليابان والصين، نتيجة جودة منتجاتنا، واصبح لمنتجاتنا اسم مهم في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن مصر احتلت المركز الأول في تصدير البرتقال، وأصبح محصول البطاطس في مراكز متقدمة والعنب أيضًا من حيث التصدير.

وتابع: "فتحنا 65 سوق جديد منها أسواق مكناش بنفكر فيها نهائي"، منوها أننا أيضًا عملنا على استخدام أصناف بذور موفرة للمياه مثل الأرز.