وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في الإنتاج الربعيي والشتوي من القمح

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الأمن الغذائي أصبح قضية أمن قومي، لافتا إلى أن التوسع الرأسي كان ضمن أهم المحاور التي تم العمل عليها خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير الزراعة خلال كلمته في جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم العمل على البرنامج الوطني لتقاوي الخضر، وتم إنتاج 30 صنفًا لـ10 محاصيل زراعية رئيسية.

وتابع: “تدعيم منظومة الإرشاد الزراعي، إذ تم تنفيذ أكثر من 8000 حقل إرشادي وجاري التوسع فيها للمحاصيل الاستراتيجية وأيضا المدارس الحقلية”.

وواصل: "تدعيم منظومة الصوب الزراعية، إذ تم استكمال مبادرة 100 ألف فدان صوبة لتعظيم الاستفادة من الأراضي وترشيد استخدام مياه الري، وتقليل فترات الفجوات والتكيف مع المتغيرات المناخية".

وبالنسبة لمتوسط إنتاجية المساحة من القمح، أكد القصير أن مصر رقم واحد في الإنتاج الربيعي والشتوي، ورقم 4 في الذرة.