وزير الزراعة: وفرنا احتياجات الشعب المصرى بفضل توجيهات الرئيس السيسى

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تمكنت من توفير متطلبات واحتياجات الشعب المصرى فى فترات عجزت فيها العديد من الدول بينها دول متقدمة ومنها دول لم تنجح فى التصدير الزراعى، بفضل توجيهات الرئيس السيسى بتوفير احتياجات الشعب المصرى".

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.