الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنيسة الروم الملكيين في مصر تحتفل بعيد سيّدة الحماية

السيدة العذراء
السيدة العذراء

تحتفل كنيسة الروم الملكيين اليوم بعيد سيّدة الحماية ويرجع تأسيس هذا العيد إلى التقليد الكنسي المتعلق بظهور العذراء في القرن العاشر في كنيسة فلا خيرنا في القسطنطينية حيث كان يُحفظ ثوب والدة الإله وغطاء رأسها وجزء من زنارها التي أُحضرت من فلسطين في القرن الخامس. 

وتحتفل الكنيسة بتذكار القدّيس الرسول حنانيّا أحد السبعين الرسول وحنانيا من التلاميذ السبعين. كان دمشقيًّا وهو الذي عمَّد شاول، بولس الرسول في ما بعد ورد ذكره في اعمال الرسل.

عظة الكنيسة الاحتفالية

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: “يذكر ربّنا أربعة أنواع من المكاييل التي ستُمنح للإنسان: المكيال الجيّد، والمكيال الملآن، والمكيال المضغوط والمكيال الفائض”.

دعونا نفهم أوّلًا ما هو المكيال الكريم والجيّد. فالمكيال الجيّد ليس سوى أن يحوّل الإنسان إرادته إلى الله، ويحيا بحسب وصايا الله ووصايا الكنيسة المقدّسة، من خلال ممارسة الأسرار والندم عن الخطايا...  فليحبّ الله والقريب... فهذه حياةٌ مسيحيّة حقّة... ويمكننا أن نسمّيها الضروريّات الأساسيّة... وعندما ينطلق الإنسان في الحياة الروحيّة، يفرض على ذاته ممارسات خارجيّة جيّدة مثل الصلاة، والسجود، والصوم وغيرها من أشكال التفاني الخاصّة.

وبعده يُعطى المكيال الملآن المركوم وهو ممارسة داخليّة حميمة حيث يضع الإنسان غيرته في البحث عن الله في أعماق قلبه، لأنّ ملكوت الله هو في داخل الإنسان يا أولادي، إنّ هذه الحياة تختلف أي اختلاف عن الأولى، كاختلاف الجري عن القعود.

ثمّ يأتي بعدها المكيال المُهَزْهَز، المكبوس والمضغوط: ألا وهو الحبّ المتدفّق الجاري. وهذا الحبّ يجذب كلّ شيء نحوه، كلّ الأعمال الحسنة وكلّ حياة وكلّ عذاب. وهو يحمل في إنائه كلّ عمل جيّد في هذا العالم يقوم به جميع البشر، الصالحين منهم والأشرار. فكلّ شيء في المحبّة... إنّ الحبّ يستوعب كلّ الخير المتواجد في السماء في الملائكة وفي القدّيسين وآلام الشهداء. ويجذب الحبّ بذاته كل خير متواجد في جميع مخلوقات السماء والأرض والذي تضيع منه نسبة كبيرة أو يبدو أنها تضيع. غير أنّ المحبّة لا تسمح بضياع أيّ شيء...

إلى أن يأتي المكيال الطّافح الفائض، وهذا المكيال على درجة من الامتلاء وعلى درجة من الوفرة، وعلى درجة من السخاء حتّى أنه يفيض من كلّ جهة. ما على ربّنا سوى أن يلمس الإناء بإصبعٍ حتّى تفيض وفرة المواهب بسرعة لتغطّي كلّ ما ٱحتواه الإناء في جوفه وما فاض عنه... وينتشر كلّ شيء في الله ويضيع فيه ويصبح واحدًا مع الله. فالله يحبّ من خلال هؤلاء البشر نفسه ويقوم بجميع أعمالهم في ذاتهم... وبذلك ينتشر مكيال القلوب الفائضة في الكنيسة جمعاء.

الروم الملكيين احتفالات كنيسة الروم الملكيين الروم الملكيين الكاثوليك الروم الملكيين في مصر

مواد متعلقة

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بثلاث مناسبات مهمة

إصدار جديد لتطوير قاعدة بيانات الرعاية الاجتماعية بالكنيسة القبطية

كنيسة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل تحتفل بختام الأنشطة الصيفية

البابا تواضروس يستقبل سفير تشيلي بالقاهرة

البابا تواضروس يستقبل سفير إسبانيا بالقاهرة

"عمل التوبة" في عظة الأحد على قناة ON

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

افتتاح كنيسة القديسة مريم والقديس يوحنا الإنجيلي بجنوب إنجلترا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

محمد الباز: "25 يناير أشر حدث شهدته مصر فى تاريخها الحديث"

إيقاف مترجم الزمالك وتغريمه 20 ألفًا بسبب أحداث مباراة المقاولون العرب

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

أسباب انخفاض أسعار الذهب ومتى يعاود الارتفاع

بسبب أغنية "مخصماك".. تعليم بورسعيد تُحيل مسئولى مدرسة للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

لواء.حمدى البطران

سوزان طه حسين

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية