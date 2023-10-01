"مانجا" و"رجل مثالي".. آخر أغنيات الجزء الأول لألبوم أصالة الجديد

انتهت النجمة أصالة من طرح الجزء الأول من ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “لحقت نفسي” وذلك بطرحها أغنيتي “مانجا” و"رجل مثالي" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وقدمت أصالة في أغنية “مانجا” اللون الفلكوري وظهر ذلك في كلمات الأغنية ومشاهد الفيديو الكيب، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن مصطفى العسال، والموزع الموسيقي موسيقي توما.

وتقول كلمات أغنية مانجا: “يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يامانجا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه تمشي علي الارض التراب يتحول حنه والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه صوتك نغماته بتطربني ولا الاغاني وعينيك فيها لامعه اه ياني مدوخاني إسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه مكتوب ف بطاقتك ايه قولي ف خانه الشغلانة يا حابسنا ف حبك اه جوا في خمسين زنزانة اصلي بأمانه مصدفتش زيك بأمانة هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه”.

وتعاونت أصالة في أغنية “رجل مثالي” والتي تميل للأغنيات الرومانسية مع كل من الشاعر الغنائي محمد إبراهيم، والملحن كريم نيازي، والموزع الموسيقي كريم أسامة.

وتقول كلمات الأغنية: “لو عليا .. فـ أنا عايزة اؤمر عينيا تتقفل تملي لو غيرك انت قالي كلمتين مجامله مابشوفش نفسي كامله الا بيك حبيبي يارب يكون نصيبي اعيش معاك انت ياللي.. ليك فيا مني كلي روحي فيك .. تملي شايفاك في الدنيا ضلي ليه كده مخلي الدنيا جميله قولي حلوة بيك.. حياتي يا أغلي من حياتي يا ملاااك !!! ماليلي الدنيا عشق وحب خام شاريني بالافعال مش بالكلام وانا واحده نقطه ضعفي الاهتمام جايزة راجل مثالي شالني في تعب الليالي ياخدها حبيبي مني بس ليه اطبع في قلبي صورته وماجيبش غير في سيرته ده كفايه خاطري ده اللي مشتريه بيك لقتني .. بحلو لو بقتني حاسه أنا بـ إني محتاجه أرقص وأغني دي الحياة في عيني بوجودك بتناديني يا اللي فيك حياتي وعمري بيك وروحي ليك فيك برائه.. أوقات تقلب جرائه و ليك كمان طريقه تضعف قلبي فـ دقيقه فين انا هلاقي واحد ماسك و باقي ماسكه فيك انا لو كله باع همسك تملي وهشتريك”.

تفاصيل أغنيات ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي”

وتطرح أصالة ألبوم "لحقت نفسي" على جزأين ويضم الجزء الأول من الألبوم 6 أغنيات متنوعة باللهجة المصرية وهي كل من: