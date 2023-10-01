سعيًا لتوفير فرص متكافئة للجميع.. CIB ينظم مُلتقى لتوظيف ذوي الهمم

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر CIB، تنظيم ملتقى توظيف مُخصص لذوي الهمم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العمل، إيمانًا من البنك بأهمية التنوع والاختلاف كأساس للابتكار وحرصًا منه على إتاحة وغرس ثقافة بيئة العمل الشاملة، وتوفير فرص متكافئة للجميع.

عقد الملتقى التوظيفي يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بهدف خلق حلقة وصل بين الباحثين عن عمل من ذوي الهمم من كافة محافظات مصر، ومتخصصي الموارد البشرية بالبنك لاستكشاف الفرص المُلائمة لإمكانياتهم، بالإضافة إلى تصميم ورش عمل متنوعة بمُشاركة عدد من الكوادر والمُتخصصين لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم على دخول القطاع المصرفي.

يعكس ذلك استراتيجية CIB وجهوده المبذولة لدمج ذوي الهمم وتفعيل دورهم في المجتمع، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، ورؤية مصر2030، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف العاشر المعني "بالحد من أوجه عدم المساواة".

ويُذكر أن CIB لديه باع طويل في تمكين ذوي الهمم، فقد أطلق البنك مُبادرة "Better Together" لتوفير فرص عمل لذوي الهمم في فروع وإدارات البنك المختلفة، كما شارك البنك في عدد من الفعاليات وملتقيات التوظيف مما يدعم بدوره المساواة والاندماج بين جميع أفراد المجتمع، ويتماشى مع مسؤولية البنك تجاه إتاحة ممارسات الاستدامة بالمجتمعات المحيطة بأعماله.

ويُعد CIB هو أكبر بنك قطاع خاص في مِصر، وأفضل بنك بالأسواق الناشئة على مستوى العالم، حيث يقوم بتقديم مجموعة واسعة ومُتميزة من المُنتجات والخدمات البنكية لعُملائه، ويتضمن ذلك أكثر من 500 شركة من كُبرى المؤسسات والشركات التي تعمل في مِصر بمُختلف أنواعها.

وبفضل علامته التِجارية الرائدة، نجح البنك التِجاري الدولي في تقديم أفضل الحلول المالية لعُملائه من الأفراد والشركات الصغيرة والمُتوسطة، وهو ما مَكّنه من جذب المزيد من العُملاء الجُدُد، ليُحافِظ بذلك على مركزه كأكثر البنوك التِجارية تحقيقًا للأرباح في مصر لأكثر من 45 عامًا.