بكلمات حزينة.. "فوق" رابع أغنيات ألبوم أصالة "لحقت نفسي" (فيديو)

"فوق بقي وخليك في حالك ألف مرة انا قولتهالك وفر الاحساس لنفسك والنصايح خليهالك".. بهذه الكلمات بدأت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة “فوق” والتي تنتمي للأغنيات الحزينة والتي طرحتها منذ قليل بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعتبر أغنية “فوق” هي رابع أغنيات ألبوم أصالة الجديد الذي يحمل أسم “لحقت نفسي” والتي تطرحه لجمهورها على جزأين، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي عمر عبده علي، والملحن عمرو الشاذلي والموزع الموسيقي محمد ياسر.

وتقول كلمات الأغنية: “فوق بقي وخليك في حالك ألف مرة انا قولتهالك وفر الاحساس لنفسك والنصايح خليهالك فوق فوق بقى انت فاكرني يعني قلبي فغيابك واجعني روح وكنت نفعت نفسك لما تبقي فيوم نافعني انت مبتزهقش من كدبك معايا ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا انت اخر حد ممكن اعيش عشانه انت واحد كل همه كان اذايا روح روح بقى ولا انت فاضي انت بالنسبالي ماضي فتره عدت من حياتي والحياه موقفتش عادي روح هى سيره هعيده تاني انت بني ادم اناني ليه اضيع عمري يعني ع اللي ضيعني واذاني”.

تفاصيل أغنيات ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي”

وتطرح أصالة ألبوم "لحقت نفسي" على جزأين ويضم الجزء الأول من الألبوم 6 أغنيات متنوعة باللهجة المصرية وهي كل من: