الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بكلمات حزينة.. "فوق" رابع أغنيات ألبوم أصالة "لحقت نفسي" (فيديو)

أصالة
أصالة

"فوق بقي وخليك في حالك ألف مرة انا قولتهالك وفر الاحساس لنفسك والنصايح خليهالك".. بهذه الكلمات بدأت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة “فوق” والتي تنتمي للأغنيات الحزينة والتي طرحتها منذ قليل بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

وتعتبر أغنية “فوق” هي رابع أغنيات ألبوم أصالة الجديد الذي يحمل أسم “لحقت نفسي” والتي تطرحه لجمهورها على جزأين، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي عمر عبده علي، والملحن عمرو الشاذلي والموزع الموسيقي محمد ياسر.

 

وتقول كلمات الأغنية: “فوق بقي وخليك في حالك ألف مرة انا قولتهالك وفر الاحساس لنفسك والنصايح خليهالك فوق فوق بقى انت فاكرني يعني قلبي فغيابك واجعني روح وكنت  نفعت نفسك لما تبقي فيوم نافعني انت مبتزهقش  من كدبك معايا ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا انت اخر حد ممكن اعيش عشانه انت واحد كل همه كان اذايا روح روح بقى ولا  انت فاضي انت بالنسبالي ماضي فتره عدت من حياتي والحياه موقفتش عادي روح هى سيره هعيده تاني انت بني ادم  اناني ليه اضيع عمري يعني ع اللي  ضيعني واذاني”.

 

تفاصيل أغنيات ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي”

وتطرح أصالة ألبوم "لحقت نفسي" على جزأين ويضم الجزء الأول من الألبوم 6 أغنيات متنوعة باللهجة المصرية وهي كل من:

  • أغنية فوق (من كلمات الشاعر الغنائي عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي محمد ياسر).
  • أغنية الأخبار الحلوة (من كلمات الشاعر الغنائي محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقي كريم أسامة).
  • أغنية رجل مثالي (من كلمات الشاعر الغنائي محمد إبراهيم، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي كريم أسامة).
  • أغنية مارس إبريل (من كلمات الشاعر الغنائي عليم، وألحان نور عزالعرب، توزيع موسيقي أحمد المغربي).
  • لما بنتجاهل (من كلمات الشاعر الغنائي محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي طارق عبدالجابر).
  • مانجا (من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقي توما).

 

أصالة النجمة اصالة فوق أغنية “فوق” لحقت نفسي

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