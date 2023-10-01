معهد العالي العربي يلتقي اثنين من المرشحين لجائزة الأدب العربي

تحت عنوان "اللقاءات الأدبية لـ معهد العالم العربي" في فرنسا، يعقد المعهد سلسلة من اللقاءات مع اثنين من الثمانية المرشحين لجائزة الأدب العربي لعام 2023: فرات العاني عن كتابه "أتذكر الفلوجة" من منشورات جي سي لاتيه.

وطالب الرفاعي عن كتابه "أبواب الجنة" من منشورات سندباد / أكت سود ومن المقرر الإعلان عن الفائز في نهاية نوفمبر 2023؛ بعد لقاء الثمانية المرشحين في ثلاث جلسات أدبية استثنائية في 7 أكتوبر و4 و18 نوفمبر 2023.

ساعة مع مؤلف.. لقاءات معهد العالم العربي الأدبية

وتتضمن اللقاءات "ساعة مع مؤلّف" - لقاءات معهد عالم العربي الأدبية، كناية عن حوار مع كاتب، مترجم، صحفي أو ناقد أدبي: كبولا جاك، ليلى قدور، برنار ماجني، فرانشيسكا إيزيدوري، سيلفي تانيت، وفاروق مردم بك.

تم تأسيس جائزة الأدب العربي 2013 بواسطة مؤسسة جان لوك لاجاردير ومعهد العالم العربي، وتُمنح لكاتب من مواطني الدول العربية قام بنشر عمل باللغة الفرنسية أو ترجم من العربية إلى الفرنسية.

إنها واحدة من الجوائز الفرنسية النادرة التي تكرم الإبداع الأدبي العربي، وتمنح للفائز مبلغًا قدره 10 الآف يورو.

وتشهد النسخة الحادية عشرة الحالية تجلي الثراء الكبير للأدب العربي، من مختلف الدول العربية (الجزائر، مصر، العراق، الكويت، لبنان، سوريا) وكذلك جودة الترجمات وتنوع المواضيع المطروحة، ما يعكس التزامًا كبيرًا من قبل دور النشر.

نبذة عن الكاتب فرات العاني

ولد فرات العاني في باريس عام 1980 لأبوين عراقيين وفي العام 2003، ذهب للعمل في العراق، وتحديدًا في الفلوجة حيث شارك في تأسيس شركة الإنتاج باوزي برود عام 2010.

هناك أجرى تحقيقًا فاز بجوائز في العديد من المهرجانات. راسل في بغداد بين العامين 2003 و2008 لـوسائل اعلامية عدة، وهو يقيم حاليًا في دبي حيث يمارس مهنة الصحافة.

كتابه موضوع اللقاء هو روايته الأولى، ويكتب فيها عن الهوية حيث أعاد تصوّر ما انقطع من حوار بين الأب والابن.

في سردية القصة أنه أوائل السبعينيات، قرر الشاب رامي الهروب من دكتاتورية صدام حسين، فلجأ إلى فرنسا وبقي متكتّمًا بشأن ماضيه. وفي نهاية حياته، وهو في المستشفى، يقول"أتذكر الفلوجة" لابنه الذي يرى أنها فرصة لاكتشاف قصة والده أخيرًا.

نبذة عن الكاتب طالب الرفاعي

طالب الرفاعي هو صحفي وكاتب واحد الكتاب الكويتيين القلائل الذين ترجمت أعمالهم إلى الفرنسية. قام بنشر نحو عشرة روايات ومجموعة قصص تتناول قضايا اجتماعية معقدة، وشغل منصب رئيس لجنة تحكيم الجائزة الدولية للرواية العربية في عام 2009.

رواية "أبواب الجنة" هى آخر أعماله: يعقوب رجل أعمال كويتي ثري، مشغول بإدارة شركاته العديدة، وهو يهمل زوجته الشيخة التي تسد فراغ حياتها من خلال الشراء المفرط للسلع الفاخرة. كأب لأربعة أطفال، يتأثر كثيرًا بالسلوك العدواني المتزايد لابنه الأصغر، أحمد، الذي انخرط في التطرف الديني. تحدث تحوّلات أخرى في حياته: تغريه فرناز، موظفة من أصل إيراني، لكنه يتردد طويلًا قبل أن يخوض هذه الخطوة. وفي هذه الأثناء، يتم اختطاف أحمد من قبل مجموعة إرهابية منافسة.