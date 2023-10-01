الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندي يكشف نصيحة سيدنا النبي لابنته عندما طلبت خادمة لبيتها

خالد الجندي
خالد الجندي

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن رد فعل سيدنا النبي ﷺ، ونصيحته، حينما طلبت منه ابنته فاطمة الزهراء خادمة لبيتها.

وقال الجندي ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إن ابنة رسول الله فاطمة الزهراء، كانت تعمل في بيتها حد الشقاء فكانت تكل يدها من كثرة الأعمال المنزلية، الأمر الذي جعل علي بن أبي طالب يقترح عليها أن تطلب من رسول الله أن يجلب لها خادمة.

واستشهد بحديث على بن أبي طالب عن السيدة فاطمة حين قال: "ألا أُحدّثك عنّي وعن فاطمة، إنّها كانت عندي وكانت من أحبّ أهله (صلى الله عليه وآله) إليه، وإنّها استقت بالقربة حتّى أثّر في نحرها، وطحنت بالرحى حتّى مجلت يداها، وكسحت البيت حتّى اغبرّت ثيابها، فقلت لها: لو أتيت أباكِ فسألتيه خادمًا يكفيكِ ضرّ ما أنتِ فيه من هذا العمل، فأتت النبي (صلى الله عليه وآله) فوجدت عنده حدّاثًا فاستحت فانصرفت، فَعلم النبي (صلى الله عليه وآله) أنّها جاءت لحاجة، فقال  علي (عليه السلام): فغدا علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونحن في لِفاعنا، فقال (صلى الله عليه وآله): السلام عليكم، فقلت: وعليك السلام يا رسول الله أُدخل، فلم يعد أن يجلس عندنا، فقال (صلى الله عليه وآله): يا فاطمة، ما كانت حاجتك أمس عند محمّد؟.، فقال علي (عليه السلام): فخشيت إن لم تجبه أن يقوم، فقلت: أنا والله أُخبرك يا رسول الله، إنّها استقت بالقربة حتّى أثّرت في صدرها، وجرّت بالرحى حتّى مجلت يداها، وكسحت البيت حتّى اغبرّت ثيابها، وأما جاءك الخدم أمرتها أن تاتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيها".

وتابع: “فقال لها رسول الله اتقي الله يا فاطم، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك، فسبّحي ثلاثًا وثلاثين وأحمدي ثلاثًا وثلاثين، وكبّري أربعًا وثلاثين، فتلك 100 خيرا لك من خادم".

خالد الجندي خادمة فاطمة سيدنا النبي نصيحة النبي لفاطمة

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