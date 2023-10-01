الزملوط يتفقد مشروعي"الصوب الزراعية" و"إنتاج الحرير" شمال الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، مشروع الصوب الزراعية بقرى بشائر خير الوادي شمال الخارجة، يرافقهما جهاد متولي رئيس مركز ومدينة الخارجة

حيث أشاد بتنوع الإنتاج من الخضروات، موجهًا بطرحه بالمنافذ التابعة للوحدة المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار. كما وجه بالتوسع في تنفيذ صوب جديدة بالمناطق غير المستغلة داخل القرية.

من ناحية أخرى، قام المحافظ بزيارة مشروع تربية دودة القز وإنتاج الحرير بقرية المنيرة، وقرر منح مكافأة مالية للعاملين بالمشروع؛ تقديراََ لأدائهم المتميز، كما وجه بإنشاء صوب لشتلات التوت، لتوفير أشجار التوت اللازمة للتربية.

المحافظ يتفقد انتظام العملية التعليمية

وفي نفس السياق تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، في جولة مفاجئة اليوم، انتظام العملية التعليمية بمدرسة عزب الشركة الإبتدائية المشتركة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية.

حيث تابع تواجد المعلمين وجاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب، كما اطمأن على وصول وتسليم الكتب الدراسية لطلاب المراحل المختلفة، وشدد على الالتزام بالزي الموحد للمعلمين، موجهًا بإحالة المخالفين للتحقيق.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط مدرسة بشاير الخير للتعليم الأساسي، يرافقه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، حيث وجه بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمدرسة، كما سلم الطلاب المستلزمات المدرسية (زي مدرسي - حذاء - شنطة مدرسية)، كهدية من المحافظة لإدخال البهجة والسرور على الطلاب بأول أيام العام الدراسي.

محافظ الوادي الجديد يتابع منظومة التتبع والمراقبة الإلكترونية

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، سير العمل بمنظومة التتبع والمراقبة الإلكترونية بديوان عام المحافظة، والتي تم تجهيزها في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط وسرعة التعامل مع المواقف المختلفة.

ووجه المحافظ بالمتابعة على مدار الساعة لكافة المواقع التي تم ربطها إلكترونيًا بالمنظومة وإعداد تقارير دورية لمتابعة الموقف، موجهًا الشكر لكافة العاملين بالمنظومة على مستوى المحافظة؛ لجهودهم المتميزة في ضبط وانتظام المنظومة.