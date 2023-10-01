الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الأخبار الحلوة".. ثاني أغنيات ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسي" (فيديو)

أصالة
أصالة

طرحت النجمة أصالة منذ قليل ثاني أغنيات ألبومها الجديد “لحقت نفسي” والتي تحمل اسم “الأخبار الحلوة”، على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

وتعاونت أصالة في أغنية “الأخبار الحلوة” مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، والملحن كريم أحمد، والموزع الموسيقي كريم أسامة، ومهندس الصوت محمد صقر، وتقول كلمات الأغنية: “كل الأخبار الحلوه اللي تفرح جاتلي علي اديك ديماً بتكون وش السعد عليا وبتفائل بيك انت اللي عندي مهم مافيش حد تاني أهم كل الناس جنمبك دول يجو إيه بقي هاتجنني ياعم مش كل الرزق بيبقي فلوس أو خير و بيتردلك ده ساعات بيكون علي هيئة ناس علشان تيجي وتطمنك تيجي وبتسعدك من غير ما بتستأذنك قبلك مكانتش حياتي فأحسن حال ده أنا يامه عانيت كان عندي انا 100 عقده من الناس شوفتك كده واتفكيت كده الدنيا بدأه تحن بشاير دلع بتهل اول مابشوفك قلبي يدق كأنه جرس بيرن”.

 

تفاصيل أغنيات ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي”

وتطرح أصالة ألبوم "لحقت نفسي" على جزأين ويضم الجزء الأول من الألبوم 6 أغنيات متنوعة باللهجة المصرية وهي كل من:

  • أغنية فوق (من كلمات الشاعر الغنائي عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي محمد ياسر).
  • أغنية الأخبار الحلوة (من كلمات الشاعر الغنائي محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقي كريم أسامة).
  • أغنية رجل مثالي (من كلمات الشاعر الغنائي محمد إبراهيم، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي كريم أسامة).
  • أغنية مارس إبريل (من كلمات الشاعر الغنائي عليم، وألحان نور عزالعرب، توزيع موسيقي أحمد المغربي).
  • لما بنتجاهل (من كلمات الشاعر الغنائي محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي طارق عبدالجابر).
  • مانجا (من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقي توما).
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