"الأخبار الحلوة".. ثاني أغنيات ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسي" (فيديو)

طرحت النجمة أصالة منذ قليل ثاني أغنيات ألبومها الجديد “لحقت نفسي” والتي تحمل اسم “الأخبار الحلوة”، على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت أصالة في أغنية “الأخبار الحلوة” مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، والملحن كريم أحمد، والموزع الموسيقي كريم أسامة، ومهندس الصوت محمد صقر، وتقول كلمات الأغنية: “كل الأخبار الحلوه اللي تفرح جاتلي علي اديك ديماً بتكون وش السعد عليا وبتفائل بيك انت اللي عندي مهم مافيش حد تاني أهم كل الناس جنمبك دول يجو إيه بقي هاتجنني ياعم مش كل الرزق بيبقي فلوس أو خير و بيتردلك ده ساعات بيكون علي هيئة ناس علشان تيجي وتطمنك تيجي وبتسعدك من غير ما بتستأذنك قبلك مكانتش حياتي فأحسن حال ده أنا يامه عانيت كان عندي انا 100 عقده من الناس شوفتك كده واتفكيت كده الدنيا بدأه تحن بشاير دلع بتهل اول مابشوفك قلبي يدق كأنه جرس بيرن”.

تفاصيل أغنيات ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي”

وتطرح أصالة ألبوم "لحقت نفسي" على جزأين ويضم الجزء الأول من الألبوم 6 أغنيات متنوعة باللهجة المصرية وهي كل من: