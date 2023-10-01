"لحقت نفسي".. أصالة تصدر أولى أغنيات ألبومها الجديد "لما بنتجاهل" (فيديو)

طرحت النجمة أصالة نصري أغنية “لما بنتجاهل” على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وافتتحت أصالة الجزء الأول من ألبوم “لحقت نفسي" بأغنية “لما بنتجاهل”، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود كلازا، والملحن كريم نيازي، والموزع الموسيقي طارق عبد الجابر، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

وتقول كلمات أغنية “لما بنتجاهل”: “لما بنتجاهل اوقات لما بنتجاهل ونقول شىء مش مستاهل بنضيع منا قلوب عاملتنا ب كل ضمير بنخبط وقت وجعنا ف الناس اللى بتسمعنا وكأن جراحنا دى لعنه بتنكر كل الخير يمكن بنكون خايفين او عل الجراح متعودين يمكن زهق يمكن روتين او سوء نوايا يمكن شيطان البعد شاطر ف الفراق يمكن نرجع خايفين ف الوحده دى متعلقين نندم على ناس مظلومين عايشين معانا بنلف دايره خطوطها مفهاش اتفاق اوقات ف زعلنا بنرضى ب مشاعر كلها بارده وبناخد دور مش دورنا ونخسر احسن ناس بنحارب نفسنا بينا وبنجرح ف اللى شارينا وبنرجع نندم عشان ضاع منا الاحساس”.

تفاصيل أغنيات ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي”

وتطرح أصالة ألبوم "لحقت نفسي" على جزأين ويضم الجزء الأول من الألبوم 6 أغنيات متنوعة باللهجة المصرية وهي كل من:

أغنية فوق (من كلمات الشاعر الغنائي عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي محمد ياسر).

أغنية الأخبار الحلوة (من كلمات الشاعر الغنائي محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقي كريم أسامة).

أغنية رجل مثالي (من كلمات الشاعر الغنائي محمد إبراهيم، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي كريم أسامة).

أغنية مارس إبريل (من كلمات الشاعر الغنائي عليم، وألحان نور عزالعرب، توزيع موسيقي أحمد المغربي).

لما بنتجاهل (من كلمات الشاعر الغنائي محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي طارق عبدالجابر).

مانجا (من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقي توما).

أصالة وأحلام تجتمعان فى حفل غنائى واحد فى دبى.. 15 ديسمبر

تستعد كل من النجمة السورية أصالة نصري والنجمة الإماراتية أحلام الشامسي لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 15 ديسمبر المقبل، في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يقام الحفل على خشبة أحد المسارح الضخمة بمنطقة "سيتي ووك" في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور.