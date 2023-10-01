الرئيس السيسى: "لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى"

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أنه لولا أحداث 2011 لما كان لسد النهضة أن يكون، مضيفًا: "سد النهضة اتبنى بعد أحداث 2011 ولولا هذه الأحداث ما كانش اتبنى".

جاء ذلك خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بفعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في سياق مختلف، كشف الرئيس السيسي عن موقفه من ذكرياته عن نكسة 1967 بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.

وقال: "في عام الـ1967 ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان أن الجيش المصري لن يقوم من هذه الضربة إلا بعد 50 عامًا".

وأضاف: "وأنا بقول القصة دي بمناسبة مرور 50 سنة على حرب 1973، فقولت هل يا ترى هنفضل 50 سنة لما نستعيد عافيتنا، وكنت زعلان أوي على بلدي، معقول كنت بفكر كده وأنا عندي 13 سنة".