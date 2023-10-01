السيسى: "أنفقنا 10 تريليونات جنيه على مشروعاتنا ومن كرم ربنا أنها بأيادى شركات مصرية"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه من حوالي عام ونصف، كانت تستضيف دولة قطر كأس العالم، وأعلنت أنها أنفقت 300 مليار دولار لإعداد الدولة لاستضافة البطولة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "بعض الإعلاميين في مصر هاجموا قطر على إنفاقها 300 مليار دولار، وقالوا وقتها ضيعتوا الفلوس، وقلت فكروا قبل ما تهاجموا، والكلام ده كله من سنة ونصف".

وتابع السيسي: "الرقم ده اتصرف على دولة عشان تجهز نفسها وتكون بتتقدم وتستفيد وتبني قدرات لدولة فيها صرف صحي وكهرباء وموانئ ومطارات وغيره".

ولفت إلى أن مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على مشروعاتها، متابعًا: "صرفنا 10 تريليونات بس عشان الشركات مصرية لكن لو دي كانت شركات أجنبية الرقم ده يتضرب في 3".

وواصل: "من كرم ربنا إن اللي عملناه كان بشركات مصرية بالكامل حتى مترو الأنفاق، قلت هاتوا المكن من ألمانيا ونحفر إحنا".